ETV Bharat / Videos

কোনো চিনাকী লোকেই জড়িত মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত: আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদ - NAGAON ROBBERY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 25, 2026 at 8:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: নগাঁও জিলাৰ মৰিকলঙৰ চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত ডকাইতিৰ ঘটনাত জড়িতসকলক আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব । ইতিমধ্য়ে এই ঘটনাৰে জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ মধ্য মণ্ডলৰ আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদে ।

শুকুৰবাৰে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদে এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "ইতিমধ্যেই ঘটনাৰ যথেষ্ট ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । অতি শীঘ্ৰে ঘটনাৰ সৈতে জড়িতসকল জালত পৰিব । এইলোকসকলে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে তথ্য় লাভ কৰিছে ।" কোনো চিনাকি লোকে পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য় কৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য় যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ  মৰিকলঙৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড । চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত নিশা ডকাইতে লুটপাত চলায় । ডকাইতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী । 

For All Latest Updates

TAGGED:

নগাঁৱত ডকাইতৰ আক্ৰমণ
নগাঁৱত ডকাইতি
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম আৰক্ষী
NAGAON ROBBERY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.