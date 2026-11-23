কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত মাজুলী, অধিবাসেৰে সোমবাৰৰ পৰা দক্ষিণপাট সত্ৰত আৰম্ভ ৰাস মহোৎসৱ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 23, 2026 at 10:41 PM IST
মাজুলী : সোমবাৰৰ পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা নদীদ্বীপ মাজুলীত আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱ ৷ মাজুলীৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কেৱল কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত ৷
উল্লেখ্য যে, মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ । এই ৰাসৰ মধুৰ সময় উপভোগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মাজুলীত আহি ভীৰ কৰিছেহি দেশী-বিদেশী হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ।
অন্যান সত্ৰৰ দৰে, অধিবাসেৰে ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰটো সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাস মহোৎসৱ ৷ দক্ষিণপাট সত্ৰত প্ৰথম দিনা অধিবাস, দ্বিতীয় দিনা ৰাস, আৰু শেষৰ দিনা ইন্দ্ৰাভিষেক নৃত্যৰে ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব । ১৮৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ দাক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ ।
১৮৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ দাক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । এই ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ সকলো ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে দক্ষিপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : সমাগত ৰাস মহোৎস: মাজুলীত যান-বাহন চলাচলক লৈ আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা; ক'ত,ক'ত থাকিব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা ?
মাজুলী : সোমবাৰৰ পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা নদীদ্বীপ মাজুলীত আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱ ৷ মাজুলীৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কেৱল কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত ৷
উল্লেখ্য যে, মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ । এই ৰাসৰ মধুৰ সময় উপভোগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মাজুলীত আহি ভীৰ কৰিছেহি দেশী-বিদেশী হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ।
অন্যান সত্ৰৰ দৰে, অধিবাসেৰে ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰটো সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাস মহোৎসৱ ৷ দক্ষিণপাট সত্ৰত প্ৰথম দিনা অধিবাস, দ্বিতীয় দিনা ৰাস, আৰু শেষৰ দিনা ইন্দ্ৰাভিষেক নৃত্যৰে ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব । ১৮৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ দাক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ ।
১৮৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ দাক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । এই ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ সকলো ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে দক্ষিপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : সমাগত ৰাস মহোৎস: মাজুলীত যান-বাহন চলাচলক লৈ আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা; ক'ত,ক'ত থাকিব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা ?