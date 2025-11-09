ETV Bharat / Videos

লুইতৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' LIVE - IAF AIR SHOW IN GUWAHATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 12:01 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ৷ লুইতৰ আকাশত ৰাফেল, ছুখয়-৩০, মিগ-২৯, তেজছ, মিৰাজে কৰিলে শক্তি প্ৰদৰ্শন ৷ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী অসমবাসী ৷ আকাশতে চাবলৈ পালে কাজিৰঙা, মানস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাঞ্চনজংঘা, গঁড়, হাতী, ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুতো ৷ উল্লেখ্য যে এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই এয়াৰ শ্ব' ৷ এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্রমৰ আবাসী সকলকো আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ৷ ইফালে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ফ্লাইং শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ৷ লুইতৰ আকাশত ৰাফেল, ছুখয়-৩০, মিগ-২৯, তেজছ, মিৰাজে কৰিলে শক্তি প্ৰদৰ্শন ৷ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী অসমবাসী ৷ আকাশতে চাবলৈ পালে কাজিৰঙা, মানস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাঞ্চনজংঘা, গঁড়, হাতী, ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুতো ৷ উল্লেখ্য যে এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই এয়াৰ শ্ব' ৷ এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্রমৰ আবাসী সকলকো আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ৷ ইফালে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ফ্লাইং শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

Last Updated : November 9, 2025 at 12:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE
TEJAS
ZUBEEN GARG
ইটিভি ভাৰত অসম
IAF AIR SHOW IN GUWAHATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FM NIRMALA SITHARAMAN VISITS ASSAM

কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ LIVE

November 8, 2025 at 11:45 AM IST
BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

লতাশিল খেলপথাৰত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত কেন্দ্ৰীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

November 5, 2025 at 11:37 AM IST
JUSTICE RALLY IN NALBARI

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত বিজেপি LIVE

October 22, 2025 at 11:37 AM IST
ASSAM CABINET EXPANSION

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৰ LIVE

October 18, 2025 at 11:02 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.