লুইতৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' LIVE - IAF AIR SHOW IN GUWAHATI
Published : November 9, 2025 at 12:01 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 12:11 PM IST
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ৷ লুইতৰ আকাশত ৰাফেল, ছুখয়-৩০, মিগ-২৯, তেজছ, মিৰাজে কৰিলে শক্তি প্ৰদৰ্শন ৷ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী অসমবাসী ৷ আকাশতে চাবলৈ পালে কাজিৰঙা, মানস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাঞ্চনজংঘা, গঁড়, হাতী, ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুতো ৷ উল্লেখ্য যে এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই এয়াৰ শ্ব' ৷ এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্রমৰ আবাসী সকলকো আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ৷ ইফালে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ফ্লাইং শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
