ETV Bharat / Videos

গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব' LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব' LIVE (ANI)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

শনিবাৰে বিয়লি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী শ্বাহে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশাললৈ যায় । অতিথিশালাত কিছু জিৰণি লোৱাৰ পিছতে ৰাজপথেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰ‍াকী আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰলৈ যায় ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা নেপালী মন্দিৰলৈ আয়োজন কৰা বিশাল নিৰ্বাচনী ৰোড শ্ব'ত ‍অংশ গ্ৰহণ কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰোড শ্ব'ৰ বাবে পথৰ দুয়োকাষে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে । ইফালে ৰোড শ্ব'ৰ মাধ্যমেৰে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ । ৰোড শ্ব'ৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী হোটেল তাজ ভিভান্তাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠকত মিলিত হ’ব ।

নিশাটো গুৱাহাটীত কটাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী দেওবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত খানাপাৰাৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। ১১.০৫ বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ঢেকীয়াজুলি টি ইষ্টেট ফুটবল খেলপথাৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব । ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব।

ঢেকিয়াজুলীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে পোনে পোনে নলবাৰীলৈ যাব । ১২.৪৫ বজাত তেওঁ চামতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব। তেওঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি তেওঁ ২.১০ বজাত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ যাব আৰু তাৰ পৰাই দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।

গুৱাহাটীৰ পৰা অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
গুৱাহাটী
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.