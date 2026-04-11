অসমীয়া বিষয়ত ১০০ নম্বৰ; সংখ্যালঘু অঞ্চলত আকৰ্ষণীয় ফলাফল - HSLC RESULTS 2026
Published : April 11, 2026 at 10:27 AM IST
কলিয়াবৰ: হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে । পিছপৰা অঞ্চলটোত এইবাৰ ফলাফল আশাব্যঞ্জক হৈছে । শুকুৰবাৰে ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বৰঘূলী জাতীয় বিদ্যালয়তো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত অৱতীৰ্ণ হোৱা দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসমীয়া বিষয়ত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । ফৌজানা খানম আৰু ৱাছিম আক্ৰমে অসমীয়া বিষয়ত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰঘূলী জাতীয় বিদ্যালয়খনৰ পৰা এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৭৮ গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী । তাৰ ভিতৰত এজনে ডিষ্টিংশ্যন আৰু ৫ জনে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে ১৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগত উৰ্ত্তীণ হৈছে । অঞ্চলটোৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা গৈ অসমীয়া বিষয়ত ১০০ নম্বৰ পাই অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।"
