মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান শিৱসাগৰ জিলাৰ - HSLC EXAM RESULTS 2026

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 12:28 PM IST

শিৱসাগৰ : শুকুৰবাৰে ঘোষণা হয় অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা ২০২৬ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি উত্তীৰ্ণৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাই ।  

শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডঃ সমীৰণ বৰাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, জিলাখনত ৩২ টা শিক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ ৮,৭২৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ৩,০০৬ গৰাকী প্ৰথম বিভাগত, ৩,৫৩৯ গৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত আৰু ৭৯২ গৰাকী তৃতীয় বিভাগত উত্তীর্ণ হয় ।  

সৰ্বমুঠ ৭,৩৩৭ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী জিলাখনৰ পৰা উত্তীর্ণ হয় । উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৪.০৮ শতাংশ । জিলাখনত বিগত বৰ্ষত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল ৮১.২৪ শতাংশ ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ ৪,২৯,২৪৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল  ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৮৬,৪৬৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২,৪২,৭৮১ গৰাকী । মুঠ ৪,২৯,২৪৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২,৮১,৭০১ গৰাকী ৷ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৬৫.৬২ শতাংশ ৷

মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ২০২৬
শিৱসাগৰ জিলাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
HSLC EXAM RESULTS 2026

