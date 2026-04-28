নগাঁৱৰ ৰামানুজন স্কুলৰ সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত - HS FINAL RESULTS 2026
Published : April 28, 2026 at 4:49 PM IST
নগাঁও : উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত নগাঁৱৰ ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে পূৰ্বৰ সফলতাৰ ধাৰা এইবাৰো অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজ্ঞান আৰু কলা দুয়োটা শাখাতেই উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ।
সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল
বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফল
দেৱাশ্ৰী কাশ্যপ : ৯৭.৮ শতাংশ নম্বৰ
ঝৰ্ণা শইকীয়া : ৯৭.২ শতাংশ
কৌশিক শৰ্মা : ৯৬.৮ শতাংশ
স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়া : ৯৬.৬
সাগৰিকা ডেকা : ৯৬.২ শতাংশ
আমানত ইছলাম : ৯৬ শতাংশ
তৃপৰ্ণ হাজৰিকা : ৯৬ শতাংশ
বৰণ বিকাশ দেউৰী : ৯৫.৬ শতাংশ
বিদিশা বসুমতাৰী : ৯৫.৪ শতাংশ
কৌস্তৰী পৰাশৰ : ৯৫.৪ শতাংশ
ৰাজদীপ বায়ন : ৯৫.২ শতাংশ
সৃজনী বৰ্মন : ৯৫.২ শতাংশ
দেৱস্মৃতা দত্ত : ৯৫ শতাংশ
চিন্ময় বৰা : ৯৫ শতাংশ নম্বৰ
কলা শাখা
অন্তৰীপ মহন্ত : মুঠ ৪৮২ নম্বৰ
নিয়ৰকণা ঢেকিয়াল ফুকন : ৪৮১
আয়ন কাশ্যপ : ৪৭৯
শ্ৰীৱাস্তি ডিমান শইকীয়া : ৪৭৬ নম্বৰ
পৰিণীতা ভৰালী : ৪৭৫
প্ৰিয়ংকা কলিতা : ৪৭৩
মহচিনা বেগম : ৪৬৭
তাবৃছা জামান বৰুৱা : ৪৬৬
কৌশিক কাশ্যপ বৰা : ৪৬৪
শ্ৰুতিময়ী গগৈ : ৪৬৪
অৰিন্দম দাস : ৪৬৩
শ্ৰীয়সী দাস : ৪৬৩
ঋষিতা দত্ত : ৪৬২ নম্বৰ
বিদ্যালয়খনৰ সফলতাৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ পাছতেই বিদ্যালয়ত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে । আনহাতে, বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে এক সমদল উলিয়ায় । উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা বিগত সময়তো কেইবাটাও বৰ্ষত বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
