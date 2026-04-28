কামপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়াই: ৰসায়নবিদ্যাত ১০০ নম্বৰ লাভ - HS FINAL RESULTS 2026
Published : April 28, 2026 at 2:00 PM IST
বঢ়মপুৰ : মঙলবাৰে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাত নগাঁৱৰ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়াৰ উল্লেখনীয় সফলতা । মুঠ ৯৬.৬ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি নগাঁও জিলাৰ লগতে কামপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ ডেকাপতীয়া গাঁৱৰ সঞ্জীৱ শইকীয়া আৰু স্বপ্নালী শইকীয়াৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়াই ।
তেওঁ ৰসায়নবিদ্যা বিষয়ত মুঠ ১০০ নম্বৰৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছাত্ৰজনৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰী তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
নিজৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়াৰ মন্তব্য, "মই বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা ৯৬.৬ শতাংশ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ । মই কেমিষ্ট্ৰীত ১০০ নম্বৰ পাইছোঁ । বহুত ভাল লাগিছে । মই ক্ৰেডিট প্ৰথমতে মা-দেউতাক দিম । প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ বহুত অৱদান আছে । ৰামানুজনৰ শিক্ষকসকল আৰু ঘৰৰ পৰিয়াল সকলোৰে সহযোগিতা আছে । ভৱিষ্যতে মোৰ চিকিৎসক হোৱাৰ ইচ্ছা ।"
