ETV Bharat / Videos

উজলিছে মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন - HS 12TH RESULT 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উজলিছে মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত উজলিছে মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থী ৷ কলা শাখাত বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ১০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্টিংশ্বন লাভ কৰাৰ লগতে, ১৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক, ৪৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগ, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত মুঠ ১৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ একেদৰে বিজ্ঞান শাখাতো বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । বিজ্ঞান শাখাত ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰাৰ লগতে ১৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এইক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়,"শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, নিয়মিত পৰিচালনা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ একাগ্ৰতাৰ বাবে ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে অভিভাৱকসকলৰ সহযোগিতাও এই সফলতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷" ইফালে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক বুধবাৰে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জনায় ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন জিলাখনত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ আগন্তুক দিনতো এই সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে ।

মৰিগাঁও: সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত উজলিছে মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থী ৷ কলা শাখাত বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ১০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্টিংশ্বন লাভ কৰাৰ লগতে, ১৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক, ৪৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগ, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত মুঠ ১৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ একেদৰে বিজ্ঞান শাখাতো বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । বিজ্ঞান শাখাত ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰাৰ লগতে ১৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এইক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়,"শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, নিয়মিত পৰিচালনা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ একাগ্ৰতাৰ বাবে ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে অভিভাৱকসকলৰ সহযোগিতাও এই সফলতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷" ইফালে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক বুধবাৰে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জনায় ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন জিলাখনত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ আগন্তুক দিনতো এই সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ৮৯.৪ শতাংশ নম্বৰেৰে উজলিল মৰিগাঁৱৰ দেৱৰাজ

For All Latest Updates

TAGGED:

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ
মৰিগাঁও
চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন
HS 12TH RESULT 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.