ৰ'জ আলীক বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিদৰে চতেমাৰী চৰত চলাইছিল অভিযান ? - NALBARI POLICE

ৰ'জ আলীক বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিদৰে চতেমাৰী চৰত চলাইছিল অভিযান

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 7:40 PM IST

নলবাৰী: আছু নেতা হত্যাকাৰী আৰু কিশোৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে অভিযান চলাইছিল নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ? চতেমাৰী চৰৰ কোন স্থানলৈ নিয়াৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হত্যাকাৰী আছিফে ? আৰক্ষীয়ে কিয় গুলীচালচানা কৰিবলগীয়া হ'ল ? এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷

গুলীচালনা ঘটনাৰ পূৰ্বে মুকালমুৱাৰ চতেমাৰী চৰত দেখা গৈছিল কেইবাখনো আৰক্ষীৰ বাহন । সমান্তৰালকৈ ফৰেঞ্চিকৰ মোবাইল ইউনিটৰ বাহনো দেখা গৈছিল চতেমাৰী চৰত ৷ নলবাৰী আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি, আটক কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি পলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল আছিফ খানে ৷

দেওবাৰে সংঘটিত ঘটনাত আহত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান জিএমচিএইছৰ আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি আছে আৰু কিশোৰীগৰাকী বিপদৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে জিএমচিএইছৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: স্ব-গৃহত মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ: আছিফে অকলে সংঘটিত কৰিছিল আক্ৰমণ

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance.

