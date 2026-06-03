ETV Bharat / Videos

মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিকৰ, শিশুসহ পাঁচগৰাকী আহত - HORRIBLE ROAD ACCIDENT AT MORAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিকৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত মৰাণৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মৰাণৰ ঝলমত এখন যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিক বাহনে এখন মালবাহী ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত শিশু-মহিলাসহ পাঁচগৰাকী যাত্ৰী আহত হয় । জানিব পৰা মতে AS 04 CC 1872 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিক বাহনখনে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ পৰা ডিমৌৰ দিশে গৈ আছিল ৷

সেই সময়তে একে দিশেৰে গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মাৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখনে ৷ ফলত চালকসহ পাঁচগৰাকী লোক আহত হয় ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ মৰাণ-তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইয়াৰে ভিতৰত গুৰুতৰভাৱে আহত টাটা মেজিকখনৰ চালক জিণ্টু মহন, যাত্ৰী জেতুকী দাস, বসন্ত দাস আৰু আইমণি দাসক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ঘটনাক লৈ মৰাণ-তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে কয়, "মৰাণৰ ঝলমত দুখন গাড়ীৰ মাজত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ফলত টাটা মেজিকখনৰ চালক জিণ্টু মহনৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । তেওঁ সুৰাপান কৰি থকা যেন লাগিছে । গুৰুতৰভাবে আহত চাৰিগৰাকীক ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল

ডিব্ৰুগড়: বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত মৰাণৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মৰাণৰ ঝলমত এখন যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিক বাহনে এখন মালবাহী ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত শিশু-মহিলাসহ পাঁচগৰাকী যাত্ৰী আহত হয় । জানিব পৰা মতে AS 04 CC 1872 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিক বাহনখনে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ পৰা ডিমৌৰ দিশে গৈ আছিল ৷

সেই সময়তে একে দিশেৰে গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মাৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখনে ৷ ফলত চালকসহ পাঁচগৰাকী লোক আহত হয় ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ মৰাণ-তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইয়াৰে ভিতৰত গুৰুতৰভাৱে আহত টাটা মেজিকখনৰ চালক জিণ্টু মহন, যাত্ৰী জেতুকী দাস, বসন্ত দাস আৰু আইমণি দাসক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ঘটনাক লৈ মৰাণ-তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে কয়, "মৰাণৰ ঝলমত দুখন গাড়ীৰ মাজত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ফলত টাটা মেজিকখনৰ চালক জিণ্টু মহনৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । তেওঁ সুৰাপান কৰি থকা যেন লাগিছে । গুৰুতৰভাবে আহত চাৰিগৰাকীক ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:হাতীৰ শুৰ কাটি নিয়া ছেলভেচন ধৰা পৰিল

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰাণত পথ দুৰ্ঘটনা
মৰাণৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
মৰাণ আৰক্ষী
HORRIBLE ROAD ACCIDENT AT MORAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Luit Konwar Rudra Barua Award to Artist Surya Kumar Raja and Manjyotsna Mahanta

শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'

June 3, 2026 at 3:41 PM IST
Drugs paddlers arrested with huge amount of drugs in Jorhat

কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

June 2, 2026 at 10:21 AM IST
Nalbari police

ৰ'জ আলীক বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিদৰে চতেমাৰী চৰত চলাইছিল অভিযান ?

June 1, 2026 at 7:40 PM IST
Stolen goods recovered in a dump in Khowang Dibrugarh,detained four

ডেম্পৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে ভয়ংকৰ চুৰি কাৰ্য, আটক চাৰি

June 1, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.