ডিব্ৰুগড়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন LIVE - HOME MINISTER AMIT SHAH
Published : January 30, 2026 at 11:39 AM IST
ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভা ভৱন আৰু বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সমন্বিতে প্ৰায় সকলো মন্ত্ৰী-বিধায়ক উপস্থিত আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত ৷ উজনি অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে । এই অনুষ্ঠানতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাও সম্বোধন কৰে ৷ যোৱানিশা প্ৰায় বাৰ বজাত বি এছ এফৰ বিশেষ বিমান যোগে ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৷ বিমান বন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷
