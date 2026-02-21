ETV Bharat / Videos

সৰুসজাইত চি আৰ পি এফ পেৰেড দিৱসত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ LIVE - HOME MINISTER AMIT SHAH LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সৰুসজাইত চি আৰ পি এফ পেৰেড দিৱসত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ LIVE (ANI)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 21, 2026 at 10:09 AM IST

|

Updated : February 21, 2026 at 10:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ 87 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পেৰেডত মুখ্য অতিথি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আমিত শ্বাহ ৷ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিশেষ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৷ এই বিশাল কাৰ্যসূচীত চি আৰ পি এফৰ পেৰেডেৰে সম্ভাষণ জনোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ৷ সমান্তৰালভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় চি আৰ পি এফৰ কেতবোৰ দৃষ্টিনন্দন কৰ্মশৈলী-বেণ্ড আদিও ৷ বিভিন্ন অভিযানত চি আৰ পি এফে ব্যৱহাৰ কৰা সমৰসজ্জিত অত্যাধুনিক বিভিন্ন বাহনো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমলৈ অহা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ৷ যোৱানিশা শিলচৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত আজি পুৱা এই বিশেষ কাৰ্ষসূচীত ভাগ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ সৰুসজাইৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে তেওঁ সোণাপুৰৰ কঁচুতলীলৈ যাব আৰু তাত দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷  

কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ 87 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পেৰেডত মুখ্য অতিথি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আমিত শ্বাহ ৷ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিশেষ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৷ এই বিশাল কাৰ্যসূচীত চি আৰ পি এফৰ পেৰেডেৰে সম্ভাষণ জনোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ৷ সমান্তৰালভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় চি আৰ পি এফৰ কেতবোৰ দৃষ্টিনন্দন কৰ্মশৈলী-বেণ্ড আদিও ৷ বিভিন্ন অভিযানত চি আৰ পি এফে ব্যৱহাৰ কৰা সমৰসজ্জিত অত্যাধুনিক বিভিন্ন বাহনো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমলৈ অহা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ৷ যোৱানিশা শিলচৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত আজি পুৱা এই বিশেষ কাৰ্ষসূচীত ভাগ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ সৰুসজাইৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে তেওঁ সোণাপুৰৰ কঁচুতলীলৈ যাব আৰু তাত দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷  

Last Updated : February 21, 2026 at 10:58 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
87 CRPF PARADE DAY
CRPF PARADE DAY GUWAHATI
SARUSAJAI STADIUM
HOME MINISTER AMIT SHAH LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Priyanka Gandhi Vadra's press meet in Guwahati LIVE

ৰাইজৰ অভিযোগনামা মুকলি কৰি প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সংবাদমেল... LIVE

February 19, 2026 at 4:43 PM IST
ASSAM ASSEMBLY

পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী LIVE

February 19, 2026 at 9:38 AM IST
Assam Assembly Budget Session

অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন LIVE

February 18, 2026 at 9:40 AM IST
15th Assam Legislative Assembly Budget Vote on Account Session, 17th February, 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন LIVE

February 17, 2026 at 9:38 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.