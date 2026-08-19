পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী - SATRAS OF MAJULI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 19, 2026 at 3:14 PM IST
মাজুলী: আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ । সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে ভক্তিৰসত বিলীন হৈছে সত্ৰপীঠ মাজুলী । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীতো আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম-প্ৰসংগ । মহাপুৰুষ দুজনাৰ স্বৰ্ণিল সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল ঐতিহ্যৰে মুখৰিত হৈছে মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহ ।
মাজুলীৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰ আৰু প্ৰায় ৩৫খন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম-প্ৰসংগ । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, শ্ৰীশ্ৰী এলেঙী নৰসিংহ সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত নাম-প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে ।
এই মাহটোত গুৰু দুজনাৰ পৱিত্ৰ মিলনভূমিত আকাশ-বতাহ মুখৰিত হ’ব হৰি নামৰ ধ্বনিৰে ৷ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে আইসকলৰ নামেৰেও মুখৰিত হ’ব সত্ৰপীঠ । এই পৱিত্ৰ মাহটোত প্ৰত্যেক দিনাই পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি নিশা দুপৰলৈকে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ
মাজুলী: আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ । সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে ভক্তিৰসত বিলীন হৈছে সত্ৰপীঠ মাজুলী । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীতো আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম-প্ৰসংগ । মহাপুৰুষ দুজনাৰ স্বৰ্ণিল সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল ঐতিহ্যৰে মুখৰিত হৈছে মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহ ।
মাজুলীৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰ আৰু প্ৰায় ৩৫খন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম-প্ৰসংগ । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, শ্ৰীশ্ৰী এলেঙী নৰসিংহ সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত নাম-প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে ।
এই মাহটোত গুৰু দুজনাৰ পৱিত্ৰ মিলনভূমিত আকাশ-বতাহ মুখৰিত হ’ব হৰি নামৰ ধ্বনিৰে ৷ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে আইসকলৰ নামেৰেও মুখৰিত হ’ব সত্ৰপীঠ । এই পৱিত্ৰ মাহটোত প্ৰত্যেক দিনাই পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি নিশা দুপৰলৈকে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ