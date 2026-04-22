২.৩ কোটি মূল্যৰ হেৰ’ইনসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী - HEROIN SEIZED IN SILCHAR
Published : April 22, 2026 at 8:30 PM IST
শিলচৰ: ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ চোৰাং বেহা ৷ শিলচৰ আৰক্ষীৰ অভিযানে পোহৰলৈ আনিলে ড্ৰাগছৰ চোৰাং বেহা অব্যাহত থকাৰ তথ্য ৷ বুধবাৰে কাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) ৰজত কুমাৰ পালে সংবাদ মাধ্যমক জনায় যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ধলাই হৈ শিলচৰ অভিমুখে অহা এখন বাহনত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তেই বাহনখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ শিলচৰ বাইপাছত গাড়ীখন ৰখাই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱাৰ সময়তেই ৩৬ টা চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই অনা ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে । পাছত সেইখিনি হেৰ’ইন বুলি আৰক্ষী নিশ্চিত হয় ৷ উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২.৩ কোটি টকা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
তেওঁ লগতে জনায় যে, ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ফাহিম আহমেদ বৰভূঞা আৰু হানিফ আহমেদ লস্কৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ দুয়োৰে ঘৰ শিলচৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত ৷ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অনাগত সময়তো অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
