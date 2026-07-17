ETV Bharat / Videos

মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যোৰাবাট ৷ শুকুবাৰে মেঘালয় পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাটত পুনৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰবল সোঁত আৰু বৰষুণৰ পানীয়ে গুৱাহাটী-শ্বিলং সংযোগী ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাক একপ্ৰকাৰ বোৱতী নৈত পৰিণত কৰে । ঘাইপথৰ ওপৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱাৰ বাবে পথৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো সৰু-বৰ বাহন।

ইফালে পানীৰ সোঁত ইমান প্ৰবল যে মটৰচাইকেল বা সৰু গাড়ীসমূহ চলাচল কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে । হঠাতে হোৱা বানৰ বাবে ঘাইপথটোত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে যাত্ৰীসকল মাজবাটতে থমকি ৰ’বলগীয়া হয় । ফলত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ এজাক বৰষুণ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা হৈ পৰে সাগৰ সদৃশ্য ৷

লগতে পঢ়ক:অত্যাধুনিক ৰে'ল ষ্টেচনৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত অসম; মাজবাটত অমৃত ভাৰত ষ্টেচন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ

সোণাপুৰ : পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যোৰাবাট ৷ শুকুবাৰে মেঘালয় পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাটত পুনৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰবল সোঁত আৰু বৰষুণৰ পানীয়ে গুৱাহাটী-শ্বিলং সংযোগী ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাক একপ্ৰকাৰ বোৱতী নৈত পৰিণত কৰে । ঘাইপথৰ ওপৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱাৰ বাবে পথৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো সৰু-বৰ বাহন।

ইফালে পানীৰ সোঁত ইমান প্ৰবল যে মটৰচাইকেল বা সৰু গাড়ীসমূহ চলাচল কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে । হঠাতে হোৱা বানৰ বাবে ঘাইপথটোত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে যাত্ৰীসকল মাজবাটতে থমকি ৰ’বলগীয়া হয় । ফলত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ এজাক বৰষুণ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা হৈ পৰে সাগৰ সদৃশ্য ৷

লগতে পঢ়ক:অত্যাধুনিক ৰে'ল ষ্টেচনৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত অসম; মাজবাটত অমৃত ভাৰত ষ্টেচন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰাবাট
কৃত্ৰিম বান
সোণাপুৰ
ETV BHARAT ASSAM
JORABAT NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JONAI FLOOD

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশসাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী

July 17, 2026 at 8:45 PM IST
Barpeta News

বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

July 17, 2026 at 5:05 PM IST
Sri Sri Madhupur Satra

মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ

July 17, 2026 at 3:52 PM IST
Anti-drugs awareness meeting in Kalgachia

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

July 17, 2026 at 2:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.