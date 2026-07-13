ETV Bharat / Videos

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন, চৰম দুৰ্যোগত সহস্ৰাধিক যাত্ৰী - ই টিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ স্বৰূপ যোৰাবাটত ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ দেওবাৰৰ পৰা হোৱা এই বানে সোমবাৰেও বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যাৰ ফলত সেই স্থানত থকা লোকৰ লগতে পথচাৰীৰ জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা যোৰাবাটত সৰু-বৰ কেইবা শতাধিক বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ।

এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে উজনি আৰু নামনি অসমৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা সহস্ৰাধিক সাধাৰণ যাত্ৰী আটাইতকৈ বেছি দুৰ্ভোগ ভুগিব লগাত পৰিছে ৷ বহু সময় ধৰি মাজৰাস্তাতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, মহিলা আৰু শিশুসকলে আটাইতকৈ বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । এই তীব্ৰ যানজঁটৰ বাবে কেইবাখনো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ এম্বুলেন্সো আবদ্ধ হৈ আছে ৷

এগৰাকী স্থানীয় লোক কয়, ‘‘অপৰিকল্পিত নলা নিৰ্মাণ আৰু মেঘালয়ৰ পাহাৰ কটাৰ বাবেই প্ৰতিবছৰে যোৰাবাটত এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । চৰকাৰে ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ যিমান গভীৰ নলাৰ প্ৰয়োজন হয়, সিমান বনাব লাগে ৷ কিন্তু এনে কৰা দেখা নাই ৷ ফলত প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাইছে । 

লগতে পঢ়ক : যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান; উজনিলৈ কোনটো পথেৰে যাব ?

সোণাপুৰ: গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ স্বৰূপ যোৰাবাটত ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ দেওবাৰৰ পৰা হোৱা এই বানে সোমবাৰেও বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যাৰ ফলত সেই স্থানত থকা লোকৰ লগতে পথচাৰীৰ জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা যোৰাবাটত সৰু-বৰ কেইবা শতাধিক বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ।

এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে উজনি আৰু নামনি অসমৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা সহস্ৰাধিক সাধাৰণ যাত্ৰী আটাইতকৈ বেছি দুৰ্ভোগ ভুগিব লগাত পৰিছে ৷ বহু সময় ধৰি মাজৰাস্তাতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, মহিলা আৰু শিশুসকলে আটাইতকৈ বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । এই তীব্ৰ যানজঁটৰ বাবে কেইবাখনো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ এম্বুলেন্সো আবদ্ধ হৈ আছে ৷

এগৰাকী স্থানীয় লোক কয়, ‘‘অপৰিকল্পিত নলা নিৰ্মাণ আৰু মেঘালয়ৰ পাহাৰ কটাৰ বাবেই প্ৰতিবছৰে যোৰাবাটত এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । চৰকাৰে ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ যিমান গভীৰ নলাৰ প্ৰয়োজন হয়, সিমান বনাব লাগে ৷ কিন্তু এনে কৰা দেখা নাই ৷ ফলত প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাইছে । 

লগতে পঢ়ক : যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান; উজনিলৈ কোনটো পথেৰে যাব ?

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি
যোৰাবাটত যানজঁট
মুষলধাৰ বৰষুণ
ই টিভি ভাৰত অসম
JORABAT HEAVY TRAFFIC JAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat flood

পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল: ৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি

July 13, 2026 at 3:16 PM IST
FLOOD RELIEF DISTRIBUTE AT JONAI

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত ধেমাজিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 13, 2026 at 1:53 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

July 12, 2026 at 8:45 PM IST
EDUCATION MINISTER RANOJ PEGU

মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে পৃথকে টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ : শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

July 12, 2026 at 5:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.