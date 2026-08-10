ETV Bharat / Videos

বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ আহি হঠাতে কিয় খং উঠিল মন্ত্ৰীৰ ? - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ আহি হঠাতে কিয় খং উঠিল মন্ত্ৰীৰ ? (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি : নিজ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আহি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ খং উঠিল । দেওবাৰে চামগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ভোমোৰাগুৰিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল । বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ গৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বান সাহাৰ্য আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত অস্বস্তিত পৰে ।

সেই সময়তেই বানাক্ৰান্তই সাহাৰ্য নোপোৱা বুলি সাংবাদিকে অভিযোগ উত্থাপন কৰাত সাংবাদিকগৰাকীৰ লগত মন্ত্ৰীৰ কথাৰ কটাকটি হয় । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহাৰ্য নোপোৱা বুলি বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কৰা অভিযোগক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকী অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে ।

উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰিবলৈ গৈ সাংবাদিকৰ সৈতে একেলগে উপস্থিত হৈ এই সম্পৰ্কে বানাক্ৰান্তক প্ৰশ্ন কৰে । মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত বানপানী নুঠা সত্বেও এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখতেই বিষয়টো স্পষ্ট কৰি দিয়ে । অৱশেষত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহাৰ্য লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম

চামগুৰি : নিজ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আহি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ খং উঠিল । দেওবাৰে চামগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ভোমোৰাগুৰিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল । বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ গৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বান সাহাৰ্য আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত অস্বস্তিত পৰে ।

সেই সময়তেই বানাক্ৰান্তই সাহাৰ্য নোপোৱা বুলি সাংবাদিকে অভিযোগ উত্থাপন কৰাত সাংবাদিকগৰাকীৰ লগত মন্ত্ৰীৰ কথাৰ কটাকটি হয় । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহাৰ্য নোপোৱা বুলি বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কৰা অভিযোগক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকী অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে ।

উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰিবলৈ গৈ সাংবাদিকৰ সৈতে একেলগে উপস্থিত হৈ এই সম্পৰ্কে বানাক্ৰান্তক প্ৰশ্ন কৰে । মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত বানপানী নুঠা সত্বেও এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখতেই বিষয়টো স্পষ্ট কৰি দিয়ে । অৱশেষত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহাৰ্য লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
কেশৱ মহন্ত
বানপানী
FLOOD RELIEF
ASSAM FLOOD 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Congress leader Ripun Bora

পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ

August 8, 2026 at 4:54 PM IST
lovlina borgohain in Sivasagar

শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত লাভলীনা বৰগোঁহাই, বন্যাৰ্তৰ ক্ৰন্দনত ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকী

August 7, 2026 at 7:23 PM IST
Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.