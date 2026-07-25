চচলত প্ৰতিবাদত বাধা আৰক্ষীৰ: আটক বহু এছএফআই কৰ্মী - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 25, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্ব'ন অফ ইণ্ডিয়াৰ কেইবাগৰাকী সদস্যক শনিবাৰে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল । কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাত বাধা আৰোপ কৰে আৰু সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকী সদস্যক আটক কৰি লৈ যায় । গণতান্ত্ৰিক মহিলা মৰ্চাৰ সম্পাদিকা মৈত্ৰী মিশ্ৰকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জানিব পৰা মতে দিনৰ ১ বজাৰ পৰা চচলত এছএফআইৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰু বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চচলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলে । চচলত বৃহৎ আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে বাহনসমূহো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমৰ সম্পদবোৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয়, সমস্যাবোৰ কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় ? আছুৰ প্ৰশ্ন
গুৱাহাটী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্ব'ন অফ ইণ্ডিয়াৰ কেইবাগৰাকী সদস্যক শনিবাৰে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল । কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাত বাধা আৰোপ কৰে আৰু সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকী সদস্যক আটক কৰি লৈ যায় । গণতান্ত্ৰিক মহিলা মৰ্চাৰ সম্পাদিকা মৈত্ৰী মিশ্ৰকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জানিব পৰা মতে দিনৰ ১ বজাৰ পৰা চচলত এছএফআইৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰু বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চচলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলে । চচলত বৃহৎ আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে বাহনসমূহো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমৰ সম্পদবোৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয়, সমস্যাবোৰ কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় ? আছুৰ প্ৰশ্ন