বাণিজ্যিক বাহনৰ গতিবেগ বৃদ্ধিৰ অবৈধ চক্ৰ উৎখাত, পানবজাৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 5:38 PM IST
গুৱাহাটী : একাংশ বাণিজ্যিক বাহনৰ গতিবেগ অবৈধভাৱে বৃদ্ধি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় মহানগৰীৰ পানবজাৰৰ জি এন বি ৰোডত ই চি এম ছলিউচন (ECM Solution) নামৰ বিপনীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎসৱ ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
জানিব পৰা মেত, উক্ত বিপনীখনখনত বাণিজ্যিক বাহনৰ গতিবেগ অবৈধভাৱে বৃদ্ধি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত মহানগৰীৰ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই কয়, "চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি একাংশ বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত উৎসৱ ৰয়ে কিন্তু নিজৰ বিপনীত ধনৰ বিনিময়ত অধিক গতিবেগ থকা আন গাড়ীৰ চফ্টৱেৰৰ ডাটা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কপি কৰি বাণিজ্যিক বাহনৰ 'ইঞ্জিন কণ্ট্ৰোল ইউনিট' (ই চি ইউ)-ত সংযোগ কৰি দিছিল। ইয়াৰ ফলত বাহনসমূহে নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ বহু বেছি বেগত চলাচল কৰিব পাৰিছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"বিপনীখনৰ পৰা এই অবৈধ কামত ব্যৱহৃত তিনিটা কম্পিউটাৰ, তিনিটা ই চি ইউ আৰু প্ৰগ্ৰেমিং টুলছ জব্দ কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
লগতে পঢ়ক:ভাৰতীয় সেনাৰ বাহন চালকক জৰিমনা বিহিবলৈ গৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত যান-বাহন পৰিদৰ্শক
গুৱাহাটী : একাংশ বাণিজ্যিক বাহনৰ গতিবেগ অবৈধভাৱে বৃদ্ধি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় মহানগৰীৰ পানবজাৰৰ জি এন বি ৰোডত ই চি এম ছলিউচন (ECM Solution) নামৰ বিপনীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎসৱ ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
জানিব পৰা মেত, উক্ত বিপনীখনখনত বাণিজ্যিক বাহনৰ গতিবেগ অবৈধভাৱে বৃদ্ধি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত মহানগৰীৰ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই কয়, "চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি একাংশ বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত উৎসৱ ৰয়ে কিন্তু নিজৰ বিপনীত ধনৰ বিনিময়ত অধিক গতিবেগ থকা আন গাড়ীৰ চফ্টৱেৰৰ ডাটা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কপি কৰি বাণিজ্যিক বাহনৰ 'ইঞ্জিন কণ্ট্ৰোল ইউনিট' (ই চি ইউ)-ত সংযোগ কৰি দিছিল। ইয়াৰ ফলত বাহনসমূহে নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ বহু বেছি বেগত চলাচল কৰিব পাৰিছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"বিপনীখনৰ পৰা এই অবৈধ কামত ব্যৱহৃত তিনিটা কম্পিউটাৰ, তিনিটা ই চি ইউ আৰু প্ৰগ্ৰেমিং টুলছ জব্দ কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
লগতে পঢ়ক:ভাৰতীয় সেনাৰ বাহন চালকক জৰিমনা বিহিবলৈ গৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত যান-বাহন পৰিদৰ্শক