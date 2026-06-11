ETV Bharat / Videos

প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল - ASHOK SINGHAL DHUBRI VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুবুৰীত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

গুৰুদ্বাৰ দৰ্শনকালত সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আন আন জিলাৰ তুলনাত ধুবুৰী জিলা বহু পিছপৰি আছে । সেয়ে বেলেগ জিলাৰ দৰে ধুবুৰী জিলাখনো সমানে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ।

তেওঁ কয়, "ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে আজি আহিছোঁ । ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম, ক'ত কি গণ্ডগোল হৈ আছে সেইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব ।"

মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে লগতে কয়, "ধুবুৰী জিলাত, ধুবুৰী চহৰস্থিত গুৰুদ্বাৰত আহি গুৰুৰ ওচৰত সেৱা কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল । ই এক পৱিত্ৰ স্থান, য'ত দশম শিখ গুৰু টেগবাহাদুৰজী আহি কেইবা বছৰ তপস্যা কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক :১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালত দেশত প্ৰগতিয়েই প্ৰগতি: গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চি আৰ পাটিল

ধুবুৰী: অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুবুৰীত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

গুৰুদ্বাৰ দৰ্শনকালত সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আন আন জিলাৰ তুলনাত ধুবুৰী জিলা বহু পিছপৰি আছে । সেয়ে বেলেগ জিলাৰ দৰে ধুবুৰী জিলাখনো সমানে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ।

তেওঁ কয়, "ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে আজি আহিছোঁ । ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম, ক'ত কি গণ্ডগোল হৈ আছে সেইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব ।"

মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে লগতে কয়, "ধুবুৰী জিলাত, ধুবুৰী চহৰস্থিত গুৰুদ্বাৰত আহি গুৰুৰ ওচৰত সেৱা কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল । ই এক পৱিত্ৰ স্থান, য'ত দশম শিখ গুৰু টেগবাহাদুৰজী আহি কেইবা বছৰ তপস্যা কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক :১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালত দেশত প্ৰগতিয়েই প্ৰগতি: গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চি আৰ পাটিল

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER ASHOK SINGHAL
ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰ
মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
ইটিভি ভাৰত অসম
ASHOK SINGHAL DHUBRI VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Suspected Drugs Paddlers Apprehended at Kaliabor

ড্ৰাগছসহ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত যাত্ৰীৰূপে অহা দুই সৰবৰাহকাৰী

June 11, 2026 at 6:07 PM IST
ILLEGAL INDIAN MADE FOREIGN LIQUOR

মাজুলীত ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা ধ্বংস

June 11, 2026 at 5:08 PM IST
National Para Arm Wrestling Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাৰ সফলতা

June 11, 2026 at 4:39 PM IST
OPERATION AGAINST BEEF

যোগীঘোপাৰ হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ মাংস

June 11, 2026 at 2:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.