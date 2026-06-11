ETV Bharat / Videos

বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ - GUARDAIN MINISTER AJANTA NEOG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলাখনত উপস্থিত হয় অজন্তা নেওগ । মন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনালে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । নিৰ্ধাৰিত সময়ত সভাকক্ষত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

উক্ত সভাত মনোযোগেৰে সকলো বিষয় শুনি বিভাগীয় বিষয়াসকলক চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ অধিক গতিশীলভাৱে, স্বচ্ছতাৰে আৰু সময়মতে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী নেওগে ।  

তেওঁ কয়,"চৰকাৰৰ প্ৰতিখন আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ জীৱনধাৰণৰ মান উন্নত কৰা । সেয়ে আঁচনিসমূহৰ সুফল যাতে সমাজৰ অন্তিমজন লোকৰ ওচৰলৈও সঠিক সময়ত যায় তাৰ বাবে সকলো বিভাগে সমন্বয় আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিব লাগিব ।" উক্ত সভাত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী উপস্থিত থাকি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ত নিজৰ মতামত আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বুকুত কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ জোৱাৰ ! অসম পৰ্যটনৰ নতুন মূলধন- লাইভ মিউজিক

খোজ দিবলৈ দহবাৰ ভাবিবলগীয়া এটা পথ, ধৰিবই নোৱাৰি বাট নে বননি

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলাখনত উপস্থিত হয় অজন্তা নেওগ । মন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনালে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । নিৰ্ধাৰিত সময়ত সভাকক্ষত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

উক্ত সভাত মনোযোগেৰে সকলো বিষয় শুনি বিভাগীয় বিষয়াসকলক চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ অধিক গতিশীলভাৱে, স্বচ্ছতাৰে আৰু সময়মতে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী নেওগে ।  

তেওঁ কয়,"চৰকাৰৰ প্ৰতিখন আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ জীৱনধাৰণৰ মান উন্নত কৰা । সেয়ে আঁচনিসমূহৰ সুফল যাতে সমাজৰ অন্তিমজন লোকৰ ওচৰলৈও সঠিক সময়ত যায় তাৰ বাবে সকলো বিভাগে সমন্বয় আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিব লাগিব ।" উক্ত সভাত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী উপস্থিত থাকি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ত নিজৰ মতামত আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বুকুত কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ জোৱাৰ ! অসম পৰ্যটনৰ নতুন মূলধন- লাইভ মিউজিক

খোজ দিবলৈ দহবাৰ ভাবিবলগীয়া এটা পথ, ধৰিবই নোৱাৰি বাট নে বননি

For All Latest Updates

TAGGED:

অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ
মৰিগাঁও
ৰমাকান্ত দেউৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
GUARDAIN MINISTER AJANTA NEOG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Suspected Drugs Paddlers Apprehended at Kaliabor

ড্ৰাগছসহ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত যাত্ৰীৰূপে অহা দুই সৰবৰাহকাৰী

June 11, 2026 at 6:07 PM IST
Ashok Singhal dhubri visit

প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

June 11, 2026 at 5:14 PM IST
ILLEGAL INDIAN MADE FOREIGN LIQUOR

মাজুলীত ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা ধ্বংস

June 11, 2026 at 5:08 PM IST
National Para Arm Wrestling Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাৰ সফলতা

June 11, 2026 at 4:39 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.