ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা - GRAND RATH YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: দেশৰ আন ঠাইৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো বৃহস্পতিবাৰে পৱিত্ৰ শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় । এই পৱিত্ৰ দিনটোত ভগৱান জগন্নাথ, প্ৰভু বলোভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ কৃপা লাভৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় ।

'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি, নাম-প্ৰসংগ, খোল-তালৰ শব্দ আৰু ভক্তিমূলক সংগীতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে । এই সন্দৰ্ভত এজন উদ্য়োক্তাই কয়,  "ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথ টানিলে জীৱনত সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভ হয় । এই চিৰন্তন বিশ্বাসকে সাৰথি কৰি বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও অগণন ভক্তই এই পৱিত্ৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।" ৰথ যাত্ৰাত ভক্তসকলে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজ, ৰাজ্য আৰু দেশৰ সুখ-শান্তি, সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু মংগলৰ বাবে ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

লগতে পঢ়ক:হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ

মৰিগাঁও: দেশৰ আন ঠাইৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো বৃহস্পতিবাৰে পৱিত্ৰ শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় । এই পৱিত্ৰ দিনটোত ভগৱান জগন্নাথ, প্ৰভু বলোভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ কৃপা লাভৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় ।

'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি, নাম-প্ৰসংগ, খোল-তালৰ শব্দ আৰু ভক্তিমূলক সংগীতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে । এই সন্দৰ্ভত এজন উদ্য়োক্তাই কয়,  "ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথ টানিলে জীৱনত সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভ হয় । এই চিৰন্তন বিশ্বাসকে সাৰথি কৰি বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও অগণন ভক্তই এই পৱিত্ৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।" ৰথ যাত্ৰাত ভক্তসকলে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজ, ৰাজ্য আৰু দেশৰ সুখ-শান্তি, সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু মংগলৰ বাবে ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

লগতে পঢ়ক:হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা
বলভদ্ৰ
GRAND RATH YATRA
GRAND RATH YATRA FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

World snake day, nature lover urged not to kill snakes in Dhuburi

'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব', বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান

July 16, 2026 at 8:55 PM IST
Road blocked with deadbody who died in a road accident in Makum

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ

July 16, 2026 at 8:36 PM IST
National Taekwondo Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ত সোণৰ পদকেৰে উজলিল মৰিয়নীৰ দুই ভগ্নী

July 16, 2026 at 6:44 PM IST
Wild Elephant

মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ

July 16, 2026 at 3:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.