লতাশিল খেলপথাৰত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত কেন্দ্ৰীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান - BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 11:37 AM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 11:58 AM IST

1 Min Read
ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি চতুৰ্দশ পুণ্যতিথি ৷ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় সুধাকণ্ঠক মৃত্যুতিথি ৷ অসম চৰকাৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰিছ কেন্দ্ৰীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিবিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক সমবেত হয় । অনুষ্ঠানত প্ৰায় ৫ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে গায় 'মানুহে মানুহৰ বাবে'ত । এই গীতটোৱে যেন জীৱন্ত কৰি তুলিব ভূপেনদাৰ সপোনৰ অসমক— য’ত মানুহে মানুহৰ বাবে জীয়াই থাকে, ভাতৃত্ববোধেৰে একেলগে আগবাঢ়ে । ৷ ২০১১ চনৰ এই দিনটোতে মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিৰবিদায় লৈছিল অসমৰ এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে । কিন্তু তেওঁৰ গীত, গীতৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বাৰ্তা আৰু মানৱতাৰ আহ্বান আজিও জীয়াই আছে প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত ।

TAGGED:

BHUPEN HAZARIKA 14TH PUNYATITHI
BHUPEN HAZARIKA
LATASIL PLAYGROUND IN GUWAHATI
ইটিভি ভাৰত অসম
BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

