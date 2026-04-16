ETV Bharat / Videos

৩৪২ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে বিশ্বনাথত গোসাঁই বিহু পালন - RONGALI BIHU 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
৩৪২ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে বিশ্বনাথত গোসাঁই বিহু পালন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: আহোম যুগৰ পৰা চলি অহা এক বিশেষ পৰম্পৰাৰ অংশস্বৰূপে ঐতিহাসিক বিশ্বনাথত বৃহস্পতিবাৰে গোঁ‌সাই ফুৰোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় । ব’হাগৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় ৩৪২ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত ৰাইজে বিশ্বনাথ গোঁসাইক ফুৰায় ।

গোসাঁই বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য অনুসৰি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা উত্তৰ দিশে অৱস্থিত ভিৰ গাঁৱলৈ প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ কেঁকোৰা দোলাত উঠাই গোঁসাইক ফুৰাবলৈ অনা হয় । পুৱাৰ ভাগত গোঁসাইক ৰীতি-নীতিৰে কেঁকোৰা দোলাত তুলি ঢুলীয়া আদিৰে পৰিবেষ্টিত হৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় ।

এই পৰম্পৰা পূৰ্বৰ দৰে এতিয়াও বাহাল আছে ৷ এই অনুষ্ঠানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় । গোসাঁইৰ ওভতনি যাত্ৰাৰ সময়তো উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । ব'হাগ বিহুৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি এই গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ তিনি শতিকাতকৈ অধিক কাল পালন কৰি অহা কাৰ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিশ্বনাথত । 

লগতে পঢ়ক:

আজি গোঁসাই বিহু; অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ

বিশ্বনাথ: আহোম যুগৰ পৰা চলি অহা এক বিশেষ পৰম্পৰাৰ অংশস্বৰূপে ঐতিহাসিক বিশ্বনাথত বৃহস্পতিবাৰে গোঁ‌সাই ফুৰোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় । ব’হাগৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় ৩৪২ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত ৰাইজে বিশ্বনাথ গোঁসাইক ফুৰায় ।

গোসাঁই বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য অনুসৰি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা উত্তৰ দিশে অৱস্থিত ভিৰ গাঁৱলৈ প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ কেঁকোৰা দোলাত উঠাই গোঁসাইক ফুৰাবলৈ অনা হয় । পুৱাৰ ভাগত গোঁসাইক ৰীতি-নীতিৰে কেঁকোৰা দোলাত তুলি ঢুলীয়া আদিৰে পৰিবেষ্টিত হৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় ।

এই পৰম্পৰা পূৰ্বৰ দৰে এতিয়াও বাহাল আছে ৷ এই অনুষ্ঠানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় । গোসাঁইৰ ওভতনি যাত্ৰাৰ সময়তো উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । ব'হাগ বিহুৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি এই গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ তিনি শতিকাতকৈ অধিক কাল পালন কৰি অহা কাৰ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিশ্বনাথত । 

লগতে পঢ়ক:

আজি গোঁসাই বিহু; অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

গোসাঁই বিহু
বিশ্বনাথ
গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ
ইটিভি ভাৰত অসম
RONGALI BIHU 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rongali Bihu 2026, Kharam Gosain Utsav celebrates in Kaliabar

আজি গোঁসাই বিহু, কলিয়াবৰত 'খৰম গোঁসাই উৎসৱ' উদযাপন

April 16, 2026 at 7:31 PM IST
AASU BIHU IN KALIABOR

কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ পহিলা ব’হাগত ৰঙালী বিহু উদযাপন

April 16, 2026 at 12:58 PM IST
GOSAIN BIHU 2026

আজি গোঁসাই বিহু; অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ

April 16, 2026 at 10:05 AM IST
28th Rongali Bihu festival begins with a three-day programme in Morigaon

মৰিগাঁৱত পহিলা ব'হাগৰ পৰাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ ৰঙালী বিহু

April 15, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.