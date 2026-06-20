ETV Bharat / Videos

চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ - GOLDEN LANGUR RESCUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অভয়াপুৰী : শনিবাৰে চিৰাঙ জিলা কাজলগাঁও আৰক্ষী, চিদলী আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এছটিএফ বাহিনীয়ে কাজলগাঁৱত এক অভিযানত  চলাই ৷ 

অভিযানত ৮ টাকৈ বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে কৰায়ত্ত কৰে ৯ টাকৈ চোৰাং চিকাৰী ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বনবিভাগৰ বিষয়াই কয়,"৯ টাকৈ চোৰাং চিকাৰীয়ে উল্টাপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা লৈ আহিছিল বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ কেইটা । চোৰাং চিকাৰী কেইটাৰ ভিতৰত এটা বাংলাদেশী আছে ৷ আনহাতে পাঁচজন পশ্চিমবংগৰ আৰু তিনিজন চিৰাং জিলাৰ বেংতলৰ ৷ চোৰাং চিকাৰীকেইটাই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পান কৰিছিল সোণালী বান্দৰকেইটা ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সোণালী বন্দৰ কেইটাৰ ভিতৰত এটা বন্দৰৰ মৃত্যু হৈছে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ কেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷"

লগতে পঢ়ক : এখন ছবি মচি দিলে জুবিন গাৰ্গ শেষ হৈ নাযায় : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা

অভয়াপুৰী : শনিবাৰে চিৰাঙ জিলা কাজলগাঁও আৰক্ষী, চিদলী আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এছটিএফ বাহিনীয়ে কাজলগাঁৱত এক অভিযানত  চলাই ৷ 

অভিযানত ৮ টাকৈ বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে কৰায়ত্ত কৰে ৯ টাকৈ চোৰাং চিকাৰী ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বনবিভাগৰ বিষয়াই কয়,"৯ টাকৈ চোৰাং চিকাৰীয়ে উল্টাপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা লৈ আহিছিল বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰ কেইটা । চোৰাং চিকাৰী কেইটাৰ ভিতৰত এটা বাংলাদেশী আছে ৷ আনহাতে পাঁচজন পশ্চিমবংগৰ আৰু তিনিজন চিৰাং জিলাৰ বেংতলৰ ৷ চোৰাং চিকাৰীকেইটাই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পান কৰিছিল সোণালী বান্দৰকেইটা ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সোণালী বন্দৰ কেইটাৰ ভিতৰত এটা বন্দৰৰ মৃত্যু হৈছে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ কেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷"

লগতে পঢ়ক : এখন ছবি মচি দিলে জুবিন গাৰ্গ শেষ হৈ নাযায় : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা

For All Latest Updates

TAGGED:

চিৰাং
কাজলগাঁও
সোণালী বান্দৰ
চিৰাং আৰক্ষী
GOLDEN LANGUR RESCUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JORHAT NEWS

এচাৰিৰ আগত শিক্ষা, দুই ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ শিক্ষাকৰ

June 20, 2026 at 4:33 PM IST
ALL TAI AHOM STUDENTS UNION

অ'এনজিচিৰ অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগেৰে শিৱসাগৰত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ

June 19, 2026 at 3:33 PM IST
Golaghat News

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ...

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
TMPK

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন

June 19, 2026 at 2:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.