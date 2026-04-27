লখিমপুৰত গো-সন্মান দিৱসৰ সমদল; গো-হত্যা বন্ধৰ দাবী - GAU SAMMAN AHVAAN ABHIYAN
Published : April 27, 2026 at 7:11 PM IST
লখিমপুৰ : সোমবাৰে দেশজুৰি গো-সন্মান দিৱস পালন কৰা হয় । গো-সন্মানেৰে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ৰাজ্য তথা কেন্দ্রীয় চৰকাৰক দাবী জনোৱা হয় ।
লখিমপুৰতো এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ঠাকুৰবাৰীৰ পৰা শতাধি লোকে নগৰৰ মাজেৰে গো-ধন লৈ সমদল কৰে । সমদলটোৱে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গো-সুৰক্ষাৰ হকে শ্লোগান দিয়াৰ উপৰি জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রী, ৰাজ্যপাল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আদিলৈ স্মাৰক-পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।
বিভিন্ন লোকে অংশগ্রহণ কৰা সমদলটোত গো-হত্যা বন্ধ কৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গো-সন্মান দিয়ক, গো-হত্যা বন্ধ কৰি হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰক আদি শ্লোগান দিয়ে ।
সমদলকাৰীসকলে কয়, "হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ হকে গো-হত্যা বন্ধ হ'বই লাগিব । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ভাৰতবাসী আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । আজি গো-সন্মান দিৱস উপলক্ষে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ বাবে আমি আহ্বান জনোৱাৰ উপৰি জন জাগৰণ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ।"
