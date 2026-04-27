লখিমপুৰত গো-সন্মান দিৱসৰ সমদল; গো-হত্যা বন্ধৰ দাবী - GAU SAMMAN AHVAAN ABHIYAN

লখিমপুৰত গো-সন্মান দিৱসৰ সমদল

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 7:11 PM IST

লখিমপুৰ : সোমবাৰে দেশজুৰি গো-সন্মান দিৱস পালন কৰা হয় । গো-সন্মানেৰে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ৰাজ্য তথা কেন্দ্রীয় চৰকাৰক দাবী জনোৱা হয় ।  

লখিমপুৰতো এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ঠাকুৰবাৰীৰ পৰা শতাধি লোকে নগৰৰ মাজেৰে গো-ধন লৈ সমদল কৰে । সমদলটোৱে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গো-সুৰক্ষাৰ হকে শ্লোগান দিয়াৰ উপৰি জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রী, ৰাজ্যপাল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আদিলৈ স্মাৰক-পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।  

বিভিন্ন লোকে অংশগ্রহণ কৰা সমদলটোত গো-হত্যা বন্ধ কৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গো-সন্মান দিয়ক, গো-হত্যা বন্ধ কৰি হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰক আদি শ্লোগান দিয়ে ।  

সমদলকাৰীসকলে কয়, "হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ হকে গো-হত্যা বন্ধ হ'বই লাগিব । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ভাৰতবাসী আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । আজি গো-সন্মান দিৱস উপলক্ষে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ বাবে আমি আহ্বান জনোৱাৰ উপৰি জন জাগৰণ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ।"

লখিমপুৰত গো সন্মান দিৱস
গো সন্মান দিৱস
গো হত্যা বন্ধৰ দাবী
ইটিভি ভাৰত অসম
GAU SAMMAN AHVAAN ABHIYAN

ETV Bharat Assamese Team

