কাৰাঞ্জা জেটীৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈ সাঁতুৰি অভিলেখ অসম কন্যাৰ - GARIYASHI CHUTIA SWIM RECORD

সাঁতুৰি অভিলেখ অসম কন্যাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 8, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
গুৱাহাটী: এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া অসম কন্যাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাৰাঞ্জা জেটীৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈ সাঁতুৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । গৰীয়সী চুতীয়াই মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাৰাঞ্জা জেটীৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈ সাঁতোৰা প্ৰথম অসমীয়া কণ্যা তথা প্ৰথম মহিলা সাঁতোৰবিদ । গৰীয়সীয়ে শনিবাৰে পুৱা ৫.১০ বজাত আৰব সাগৰত কাৰাঞ্জা জেটীৰ পৰা সাঁতোৰ আৰম্ভ কৰি পুৱা ১০.৩৫ বজাত গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় ।

তেওঁ ২০ কিলোমিটাৰ দীঘল এই পথটো মাত্ৰ ৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰে । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল গৰীয়সীয়ে । সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে প্ৰায় দুটা ঘণ্টা সাগৰীয় সোঁতত সাঁতুৰি আৰব সাগৰৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৈতে সাহসেৰে মোকাবিলা কৰে । মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গৰীয়সী চুতীয়াই গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অন্তৰ্গত ড৹ জাকিৰ হুছেইন একুৱাটিক কমপ্লেক্সত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ প্ৰশিক্ষক বাবুল গুৰুঙৰ তত্ত্বাৱধানত নিয়মীয়াকৈ অনুশীলন কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক অৰ্জন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ

BHOGESWAR BARUAH SPORTS COMPLEX
KARANJA JETTY
ইটিভি ভাৰত অসম
GATEWAY OF INDIA
GARIYASHI CHUTIA SWIM RECORD

