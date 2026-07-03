ETV Bharat / Videos

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকাস্তব্ধ গংগাপুৰ: কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহ্বান আছুৰ - জিএমচিএইচ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকাস্তব্ধ গংগাপুৰ: কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহ্বান আছুৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই । প্ৰায় এমাহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত মৃত্য়ুৰ সৈতে যুঁজি শুকুৰবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰিলে মেধাবী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ গংগাপুৰবাসী । ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি স্থানীয় আছু নেতাই কয়, "এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হওক । আজি আমি শোকাহত । ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো যাতে মৃদুমুদ্ৰা পুনৰ আগৰ দৰে সুস্থ হৈ উঠে; কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে নুশুনিলে । আমিও এজন সতীৰ্থক হেৰুৱালো এই বৰ্বৰ নৃশংস কাণ্ডত । চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত এখন কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰক  যাতে আগলৈ আৰু এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে ।"

এক বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মেধাৱী ছাত্ৰী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই । মৃদুমুদ্ৰাই দক্ষিণ পকোৱা বাঁহজনী মিলান হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । তাৰ পিছতে বিজ্ঞান শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । যোৱা ৩১ মে'ত নলবাৰীৰ গংগাপুৰত মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মন ধৰাশয়ী হৈছিল ৰ'জ আলী নামৰ এজন যুৱকৰ হাতত । এই ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ । উক্ত ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মৃদুমুদ্ৰা আৰু আজি এমাহৰ অধিক সময় চিকিৎসালয়ত মৃত্য়ুৰে যুঁজি পুৱা ৭:৩০ বজাত জিএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰ'জক মাৰিয়েই শান্ত হৈ বহি আছে আৰক্ষী, এই ঘটনাত আন কেবাটাও জড়িত আছে ! মৃদুমুদ্ৰাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ

এমাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত GMCH-ত মৃত্যু নলবাৰীত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ

নলবাৰী: অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই । প্ৰায় এমাহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত মৃত্য়ুৰ সৈতে যুঁজি শুকুৰবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰিলে মেধাবী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ গংগাপুৰবাসী । ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি স্থানীয় আছু নেতাই কয়, "এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হওক । আজি আমি শোকাহত । ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো যাতে মৃদুমুদ্ৰা পুনৰ আগৰ দৰে সুস্থ হৈ উঠে; কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে নুশুনিলে । আমিও এজন সতীৰ্থক হেৰুৱালো এই বৰ্বৰ নৃশংস কাণ্ডত । চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত এখন কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰক  যাতে আগলৈ আৰু এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে ।"

এক বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মেধাৱী ছাত্ৰী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই । মৃদুমুদ্ৰাই দক্ষিণ পকোৱা বাঁহজনী মিলান হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । তাৰ পিছতে বিজ্ঞান শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । যোৱা ৩১ মে'ত নলবাৰীৰ গংগাপুৰত মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মন ধৰাশয়ী হৈছিল ৰ'জ আলী নামৰ এজন যুৱকৰ হাতত । এই ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ । উক্ত ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মৃদুমুদ্ৰা আৰু আজি এমাহৰ অধিক সময় চিকিৎসালয়ত মৃত্য়ুৰে যুঁজি পুৱা ৭:৩০ বজাত জিএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰ'জক মাৰিয়েই শান্ত হৈ বহি আছে আৰক্ষী, এই ঘটনাত আন কেবাটাও জড়িত আছে ! মৃদুমুদ্ৰাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ

এমাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত GMCH-ত মৃত্যু নলবাৰীত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
আছু
ইটিভি ভাৰত অসম
জিএমচিএইচ
MRIDUMUDRA DEKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon College

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা' প্ৰদান​

July 3, 2026 at 3:52 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK

বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:15 PM IST
Nalbari Forest Department

অবৈঠ কাঠৰ দোকান বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:00 PM IST
Two Assamese enjoyed football in Washington wearing T-shirts with Zubeen Garg's photo

জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই

July 3, 2026 at 2:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.