বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন, শোকাকুল মাজুলীবাসী - MAJULI NEWS

নৈশ বাছৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 9:32 AM IST

মাজুলী : কালিকা লগা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ নৈশ বাছৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা দ্বীপজ্যোতিৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়াল, আত্মীয়-কুটুম্ব কান্দোনত ভাঙি পৰে ৷ গুৱাহাটীত চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ দি মাজুলীলৈ উভতি যোৱাৰ পথত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শনিবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷

নৈশ বাছৰ ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়, "বহু নৈশ বাছত কেইবাজনো চালক-হেণ্ডিমেন থাকে যদিও, কিছু কিছু নৈশ বাছত এজন মাত্ৰ চালক থাকে ৷ ১০-১২ ঘণ্টীয়া যাত্ৰাত মাত্ৰ এজন চালক থকাটো অতি ভয়ংকৰ কথা ৷ সেয়ে মাজুলীৰ জিলা প্ৰশাসনে মাজুলী-গুৱাহাটী নৈশ বাছৰ চালকৰ ব্যৱস্থা বা ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত কাঢ়া ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু পৰিয়ালৰ জীৱন ৷"

