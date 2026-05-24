বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন, শোকাকুল মাজুলীবাসী - MAJULI NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 24, 2026 at 9:32 AM IST
মাজুলী : কালিকা লগা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ নৈশ বাছৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা দ্বীপজ্যোতিৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়াল, আত্মীয়-কুটুম্ব কান্দোনত ভাঙি পৰে ৷ গুৱাহাটীত চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ দি মাজুলীলৈ উভতি যোৱাৰ পথত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শনিবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷
নৈশ বাছৰ ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়, "বহু নৈশ বাছত কেইবাজনো চালক-হেণ্ডিমেন থাকে যদিও, কিছু কিছু নৈশ বাছত এজন মাত্ৰ চালক থাকে ৷ ১০-১২ ঘণ্টীয়া যাত্ৰাত মাত্ৰ এজন চালক থকাটো অতি ভয়ংকৰ কথা ৷ সেয়ে মাজুলীৰ জিলা প্ৰশাসনে মাজুলী-গুৱাহাটী নৈশ বাছৰ চালকৰ ব্যৱস্থা বা ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত কাঢ়া ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু পৰিয়ালৰ জীৱন ৷"
লগতে পঢ়ক:ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত উৰণ সেতু কিয় ? বিতৰ্কৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ
মাজুলী : কালিকা লগা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ নৈশ বাছৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা দ্বীপজ্যোতিৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়াল, আত্মীয়-কুটুম্ব কান্দোনত ভাঙি পৰে ৷ গুৱাহাটীত চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ দি মাজুলীলৈ উভতি যোৱাৰ পথত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শনিবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷
নৈশ বাছৰ ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়, "বহু নৈশ বাছত কেইবাজনো চালক-হেণ্ডিমেন থাকে যদিও, কিছু কিছু নৈশ বাছত এজন মাত্ৰ চালক থাকে ৷ ১০-১২ ঘণ্টীয়া যাত্ৰাত মাত্ৰ এজন চালক থকাটো অতি ভয়ংকৰ কথা ৷ সেয়ে মাজুলীৰ জিলা প্ৰশাসনে মাজুলী-গুৱাহাটী নৈশ বাছৰ চালকৰ ব্যৱস্থা বা ষ্টাফৰ সন্দৰ্ভত কাঢ়া ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু পৰিয়ালৰ জীৱন ৷"
লগতে পঢ়ক:ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত উৰণ সেতু কিয় ? বিতৰ্কৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ