শোণিতপুৰত ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ, কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

শোণিতপুৰত ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 7:51 PM IST

তেজপুৰ: শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ নির্বাচনৰ ভোটগণনা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এই কথা জনাইছে জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আনন্দ কুমাৰ দাসে । এইবাৰ ভোটগণনাৰ বাবে দৰং মহাবিদ্যালয়ত ৫টা গণনা কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো কক্ষত ১৪খনকৈ গণনা টেবুল স্থাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে এখন আৰ অ’ টেবুল থাকিব ।  

তেজপুৰ, নদুৱাৰ আৰু ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে দৰং কলেজ আৰু ক’মাৰ্চ কলেজত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প'ষ্টেল বেলটৰ গণনাৰ বাবে পৃথক হল নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছে, য’ত প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্ট উপস্থিত থাকিব । প্ৰতিখন টেবুলত এজন গণনা পৰীক্ষক, এজন সহকাৰী আৰু এজন মাইক্ৰ' অৱজাৰ্ভাৰ নিয়োজিত থাকিব । মুঠ ৪৪৭ জন গণনা কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে । পুৱা ৬:৩০ বজাৰ পৰা ৭ বজাৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপস্থিতিত ষ্ট্ৰং ৰূম খোলা হ’ব । তাৰ পাছত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব ।

প্ৰথমে প'ষ্টেল বেলট গণনা আৰম্ভ হ’ব আৰু তাৰ ১৫–৩০ মিনিট পাছত ইভিএম গণনা আৰম্ভ কৰা হ’ব । গণনা প্ৰক্ৰিয়া দুপৰীয়া ১:৩০ বজাৰ পৰা ২ বজাৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ৭ বজাৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে বুলি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ফালফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব: ৰূপক শৰ্মা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ভোটগণনালৈ সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

লগতে পঢ়ক: ফালফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব: ৰূপক শৰ্মা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ভোটগণনালৈ সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

barpeta-police

চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত আমছু নেতাক হাতকেৰেয়া পিন্ধালে আৰক্ষীয়ে

May 2, 2026 at 8:16 PM IST
Full preparations for vote counting in Jorhat

ভোটগণনাৰ বাবে সাজু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন, তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা

May 2, 2026 at 7:40 PM IST
MAJULI NEWS

দৰিদ্ৰতাক নেওচি উজলিল মাজুলীৰ বাঘগাঁৱৰ হীৰকজ্যোতি বৰা

May 2, 2026 at 5:30 PM IST
Batadroba Assembly constituency BJP candidate

ফলাফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব: ৰূপক শৰ্মা

May 2, 2026 at 4:30 PM IST

