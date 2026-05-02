ভোটগণনাৰ বাবে সাজু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন, তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 2, 2026 at 7:40 PM IST
যোৰহাট: ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । ইতিমধ্য জিলাই জিলাই সাজু কৰা হৈছে ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ । অন্য প্ৰান্তৰ দৰে যোৰহাট জিলাতো পুৱা ৮ বজাৰ পৰাই দুটাকৈ স্থানত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । শনিবাৰে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে ৪ মে'ত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰে ।
আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়,"যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ৯৯নং টীয়ক বিধানসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত ১০০নং যোৰহাট, ১০১ নং মৰিয়নী আৰু ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিৰ বাবে কাউণ্টিং হল ২ টা, ইভিএম কাউণ্টিং টেবুল ১৭খন, প'ষ্টেল কাউণ্টিং টেবুল ৪ খন আৰু সৰ্বমুঠ ৰাউণ্ড হ'ব ১৫ টা ।"
ভোটগণনাৰ দিনটোত জনসাধাৰণৰ মাজত শান্তি-শৃংখলা আৰু সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । এই আদেশৰ জৰিয়তে ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ চৌহদত কোনোধৰণৰ সমদল কৰা, শ্ল’গান দিয়া আৰু লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ, লাঠি বা পতাকা লৈ চলাচল কৰা আৰু বৃহৎ জনসমাগম কৰাৰ ওপৰতো বাধা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে ।
