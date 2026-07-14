ETV Bharat / Videos

ভাৰতীয় ৰে'লৱেত নিযুক্তিৰ নামত দুষ্টচক্ৰৰ গোপন বেহা; লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ প্ৰৱঞ্চকৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভাৰতীয় ৰে'লৱেত নিযুক্তিৰ নামত দুষ্টচক্ৰৰ গোপন বেহা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি : নগাঁৱত ভাৰতীয় ৰে'লত নিযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰলোভনেৰে ব্যাপক হাৰত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিন্তু এনে প্ৰলোভনৰ টোপ গিলিয়েই নগাঁৱত এতিয়া সৰ্বস্বান্ত হৈছে একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশী ।  

বিগত তিনি-চাৰি বছৰত নগাঁৱৰ দুই প্ৰৱঞ্চকে ৰে'ল বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত সৰকালে লাখে লাখে টকা । কিন্তু দুবছৰে নিযুক্তি দিব নোৱৰাত শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা । নগাঁৱৰ মিনাৰাম বৰা আৰু জিতুমণি বৰা নামৰ দুজন লোকে একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত প্ৰত্যকৰে পৰা সাত লাখকৈ টকা সৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ বিষয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দি জনৈক পঞ্চানন ডেকাৰ নাম লৈ এই দুই প্ৰৱঞ্চকে কোৰোণাৰে চপালে ধন । এই অসাধু চক্ৰৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বিষযে মুখ খুলিছে ভুক্তভোগীয়ে ।

ইপিনে এই অভিযোগ পোনছাটেই নাকচ কৰিছে অভিযুক্ত মিনাৰাম বৰাই । সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ আগত তেওঁ নিজকে সজালে ধোৱা তুলসীৰ পাত ।

খবৰ অনুসৰি, ভাৰতীয় ৰে'লৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ নামত এক অসাধু চক্ৰই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিযুক্তিৰ কথা কৈ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সজাগ হোৱা নাই জনতা । যাৰবাবে অব্যাহত আছে এই অসাধু চক্ৰৰ লুণ্ঠন ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়, "মিনাৰাম বৰাৰ চিনাকি, তেওঁৰ যোগেদি গ'লোঁ । একে প্ৰচিডিউৰত কামখিনি কৰিলোঁ । পইচাও দিলোঁ । পইচা মই প্ৰায় ২ লাখ দিলোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাজ্যত প্ৰায় কুৰিখনৰো অধিক নতুন ৰাজহ চক্ৰ: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

চামগুৰি : নগাঁৱত ভাৰতীয় ৰে'লত নিযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰলোভনেৰে ব্যাপক হাৰত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিন্তু এনে প্ৰলোভনৰ টোপ গিলিয়েই নগাঁৱত এতিয়া সৰ্বস্বান্ত হৈছে একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশী ।  

বিগত তিনি-চাৰি বছৰত নগাঁৱৰ দুই প্ৰৱঞ্চকে ৰে'ল বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত সৰকালে লাখে লাখে টকা । কিন্তু দুবছৰে নিযুক্তি দিব নোৱৰাত শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা । নগাঁৱৰ মিনাৰাম বৰা আৰু জিতুমণি বৰা নামৰ দুজন লোকে একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত প্ৰত্যকৰে পৰা সাত লাখকৈ টকা সৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ বিষয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দি জনৈক পঞ্চানন ডেকাৰ নাম লৈ এই দুই প্ৰৱঞ্চকে কোৰোণাৰে চপালে ধন । এই অসাধু চক্ৰৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বিষযে মুখ খুলিছে ভুক্তভোগীয়ে ।

ইপিনে এই অভিযোগ পোনছাটেই নাকচ কৰিছে অভিযুক্ত মিনাৰাম বৰাই । সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ আগত তেওঁ নিজকে সজালে ধোৱা তুলসীৰ পাত ।

খবৰ অনুসৰি, ভাৰতীয় ৰে'লৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ নামত এক অসাধু চক্ৰই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিযুক্তিৰ কথা কৈ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সজাগ হোৱা নাই জনতা । যাৰবাবে অব্যাহত আছে এই অসাধু চক্ৰৰ লুণ্ঠন ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়, "মিনাৰাম বৰাৰ চিনাকি, তেওঁৰ যোগেদি গ'লোঁ । একে প্ৰচিডিউৰত কামখিনি কৰিলোঁ । পইচাও দিলোঁ । পইচা মই প্ৰায় ২ লাখ দিলোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাজ্যত প্ৰায় কুৰিখনৰো অধিক নতুন ৰাজহ চক্ৰ: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

For All Latest Updates

TAGGED:

নগাঁৱত নিযুক্তি কেলেংকাৰী
ভাৰতীয় ৰেল বিভাগ
নগাঁৱত চাকৰিৰ বেহা
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON RAILWAY RECRUITMENT FRAUD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ALL INDIA CONGRESS SEVA DAL

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ সেৱাদল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ

July 14, 2026 at 7:19 PM IST
Body recovered in Bongaigaon

১৬ দিনত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: ৰহস্য ভেদত বিফল বঙাইগাঁও আৰক্ষী

July 14, 2026 at 3:38 PM IST
Women Protest against drug trafficking at Barnihat on the Assam-Meghalaya border

অসম-মেঘালয় সীমান্তত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ সমদল

July 14, 2026 at 11:24 AM IST
SKATING TRAINING IN HAJO

স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা

July 13, 2026 at 8:59 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.