ETV Bharat / Videos

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন, LIVE... - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 9:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) চতুৰ্থটো দিন । প্ৰশ্ন-উত্তৰ ঘণ্টাৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ ৷ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত জালনোট উদ্ধাৰ শীৰ্ষক বাতৰি সম্পৰ্কত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰশ্ন থকাৰ লগতে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল উদ্য়োগৰ সংৰক্ষণ, অধুনিকীকৰণ, কাৰিকৰসকলৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন আছে ৷ বিধায়ক আব্দুছ আলী চৰকাৰৰ গৌৰীপুৰৰ শোচনীয় যাতায়ত ব্য়ৱস্থা, টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ দুধনৈ ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আছে ৷ একেদৰে আজিৰ দিনটোত উদ্য়োগ, বাণিজ্য় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই "অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব৷আনহাতে, শ্ৰম কল্য়াণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে "অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিব ৷

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) চতুৰ্থটো দিন । প্ৰশ্ন-উত্তৰ ঘণ্টাৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ ৷ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত জালনোট উদ্ধাৰ শীৰ্ষক বাতৰি সম্পৰ্কত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰশ্ন থকাৰ লগতে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল উদ্য়োগৰ সংৰক্ষণ, অধুনিকীকৰণ, কাৰিকৰসকলৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন আছে ৷ বিধায়ক আব্দুছ আলী চৰকাৰৰ গৌৰীপুৰৰ শোচনীয় যাতায়ত ব্য়ৱস্থা, টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ দুধনৈ ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আছে ৷ একেদৰে আজিৰ দিনটোত উদ্য়োগ, বাণিজ্য় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই "অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব৷আনহাতে, শ্ৰম কল্য়াণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে "অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিব ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন LIVE
সদনৰ কাম কাজ
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
BUDGET SESSION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন, LIVE...

July 8, 2026 at 9:38 AM IST
Assam Legislative Assembly LIVE

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন, LIVE...

July 7, 2026 at 9:35 AM IST
FIRST DAY OF THE 16TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন, LIVE...

July 6, 2026 at 9:34 AM IST
JAGANNATH SNANA YATRA 2026

দেৱস্নান পূৰ্ণিমা : শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ স্নান যাত্ৰা LIVE

June 29, 2026 at 9:51 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.