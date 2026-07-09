ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন, LIVE... - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 9, 2026 at 9:34 AM IST
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) চতুৰ্থটো দিন । প্ৰশ্ন-উত্তৰ ঘণ্টাৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ ৷ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত জালনোট উদ্ধাৰ শীৰ্ষক বাতৰি সম্পৰ্কত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰশ্ন থকাৰ লগতে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল উদ্য়োগৰ সংৰক্ষণ, অধুনিকীকৰণ, কাৰিকৰসকলৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন আছে ৷ বিধায়ক আব্দুছ আলী চৰকাৰৰ গৌৰীপুৰৰ শোচনীয় যাতায়ত ব্য়ৱস্থা, টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ দুধনৈ ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আছে ৷ একেদৰে আজিৰ দিনটোত উদ্য়োগ, বাণিজ্য় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই "অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব৷আনহাতে, শ্ৰম কল্য়াণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে "অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিব ৷
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) চতুৰ্থটো দিন । প্ৰশ্ন-উত্তৰ ঘণ্টাৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ ৷ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত জালনোট উদ্ধাৰ শীৰ্ষক বাতৰি সম্পৰ্কত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ প্ৰশ্ন থকাৰ লগতে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতল উদ্য়োগৰ সংৰক্ষণ, অধুনিকীকৰণ, কাৰিকৰসকলৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন আছে ৷ বিধায়ক আব্দুছ আলী চৰকাৰৰ গৌৰীপুৰৰ শোচনীয় যাতায়ত ব্য়ৱস্থা, টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ দুধনৈ ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আছে ৷ একেদৰে আজিৰ দিনটোত উদ্য়োগ, বাণিজ্য় আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই "অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব৷আনহাতে, শ্ৰম কল্য়াণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে "অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক ২০২৬" উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিব ৷