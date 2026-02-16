ETV Bharat / Videos

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন অধিৱেশন LIVE - BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট(লেখানুদান) অধিৱেশন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 16, 2026 at 9:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট(লেখানুদান) অধিৱেশন । পুৱা 9:30 বজাত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছে এই অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী । এই অধিৱেশনখন হ’ব পঞ্চদশ অসম বিধান সভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনৰ পিছত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনখন অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত অৰ্থাৎ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ১৬ৰ পৰা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চাৰিদিনীয়াকৈ অনুুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকালৰ অসম বিধানসভাৰ এইখন অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনতেই চলিত ২০২৬ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মে’ মাহলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে বাজেট 'লেখানুদান’ অৰ্থাৎ Vote On Accounts Budget দাখিল কৰা হ’ব । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৭৬ (১)ৰ অধীনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আজি ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে আৰম্ভ হৈছে এই অধিৱেশন । ‘‘Vote on Account’’ হ’ল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৰ্ষ বা নতুন পূৰ্ণাংগ বাজেট অনুমোদন নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে চৰকাৰখনত যাতে বিত্তীয় অচলাৱস্থা সৃষ্টি নহয় আৰু চৰকাৰৰ দৈনন্দিন তথা অপৰিহাৰ্য খৰচ বাবে সংসদ বা বিধানসভাই অনুমোদন জনোৱাৰ সময়ৰ বাজেট ৷ অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মে’ মাহত নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত চৰকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে এই অধিৱেশনত ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত লেখানুদানত অনুমোদন জনোৱা হ’ব ৷

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট(লেখানুদান) অধিৱেশন । পুৱা 9:30 বজাত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছে এই অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী । এই অধিৱেশনখন হ’ব পঞ্চদশ অসম বিধান সভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনৰ পিছত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনখন অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত অৰ্থাৎ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ১৬ৰ পৰা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চাৰিদিনীয়াকৈ অনুুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকালৰ অসম বিধানসভাৰ এইখন অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনতেই চলিত ২০২৬ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মে’ মাহলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে বাজেট 'লেখানুদান’ অৰ্থাৎ Vote On Accounts Budget দাখিল কৰা হ’ব । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৭৬ (১)ৰ অধীনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আজি ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে আৰম্ভ হৈছে এই অধিৱেশন । ‘‘Vote on Account’’ হ’ল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৰ্ষ বা নতুন পূৰ্ণাংগ বাজেট অনুমোদন নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে চৰকাৰখনত যাতে বিত্তীয় অচলাৱস্থা সৃষ্টি নহয় আৰু চৰকাৰৰ দৈনন্দিন তথা অপৰিহাৰ্য খৰচ বাবে সংসদ বা বিধানসভাই অনুমোদন জনোৱাৰ সময়ৰ বাজেট ৷ অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মে’ মাহত নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত চৰকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে এই অধিৱেশনত ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত লেখানুদানত অনুমোদন জনোৱা হ’ব ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
15TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
VOTE ON ACCOUNT
VOTE ON ACCOUNT BUDGET SESSION
BUDGET SESSION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PM Narendra Modi

খানাপাৰাত বিজেপিৰ বিশাল বুথ বিজয় সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE

February 14, 2026 at 2:17 PM IST
Guwahati and North Guwahati bridge

গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE

February 14, 2026 at 1:24 PM IST
PRIME MINISTER MODI IN ASSAM

ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আকাশৰ পৰা অসমৰ ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৱতৰণ

February 14, 2026 at 10:45 AM IST
MP GAURAV GOGOI PAKISTAN LINK

ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল LIVE

February 9, 2026 at 12:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.