মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি নৱোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ ব্যপক সহাৰি - MORIGAON NEWS
Published : May 16, 2026 at 7:35 PM IST
মৰিগাঁও : শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি নবোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোত বিদ্যালখনৰ শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে । পুৱাই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অপূৰ্বজ্যোতি দাসৰ পতাকা উত্তোলনেৰে সংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় ৷ পতাকা উত্তোলন কৰি ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশৰ লগতে কলা-সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ জৰিয়তেও নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিব লাগিব ৷
বিদ্যালয়খনৰ কণ কণ ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গীত-নৃত্য আদি পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে। সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰা হয় এখন বিশেষ নাটক । অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন আৰু কৃতিত্বৰ ওপৰত আধাৰিত এখন নাট পৰিৱেশন কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ৷
