ETV Bharat / Videos

পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 4:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত চন্টক বৰ মিছিং গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাষত প্ৰাক্তন সাংসদ, মন্ত্ৰী তথা অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা উপস্থিত হয় ৷ শনিবাৰে চন্টক বৰ মিছিং গাঁৱত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ১০০টা পৰিয়ালক বান সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, এমাহৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে বন্যাৰ্তৰ কাষত নেতাগৰাকী উপস্থিত হয় ৷

প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক লগত লৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি নেতাগৰাকীয়ে কয়,"মই পেঞ্চন ভোগী ৷ সেয়ে এমাহৰ পেঞ্চনেৰ ধনেৰে বন্যাৰ্তক কিঞ্চিত মান সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ য'ত এতিয়াও উপযুক্ত সাহাৰ্য পোৱা নাই সেই স্থান চিনাক্ত কৰি ১০০টা পৰিয়ালক কিছু সামগ্ৰী দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ ১৫ দিন ধৰি অসমৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে বানপানীৰ সময়ত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা নাছিলো ।"

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

নাজিৰা : নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত চন্টক বৰ মিছিং গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাষত প্ৰাক্তন সাংসদ, মন্ত্ৰী তথা অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা উপস্থিত হয় ৷ শনিবাৰে চন্টক বৰ মিছিং গাঁৱত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ১০০টা পৰিয়ালক বান সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, এমাহৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে বন্যাৰ্তৰ কাষত নেতাগৰাকী উপস্থিত হয় ৷

প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক লগত লৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি নেতাগৰাকীয়ে কয়,"মই পেঞ্চন ভোগী ৷ সেয়ে এমাহৰ পেঞ্চনেৰ ধনেৰে বন্যাৰ্তক কিঞ্চিত মান সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ য'ত এতিয়াও উপযুক্ত সাহাৰ্য পোৱা নাই সেই স্থান চিনাক্ত কৰি ১০০টা পৰিয়ালক কিছু সামগ্ৰী দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ ১৫ দিন ধৰি অসমৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে বানপানীৰ সময়ত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা নাছিলো ।"

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুন বৰা
বান সাহায্য়
কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া
ETV BHARAT ASSAM
FORMER MP RIPUN BORA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

lovlina borgohain in Sivasagar

শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত লাভলীনা বৰগোঁহাই, বন্যাৰ্তৰ ক্ৰন্দনত ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকী

August 7, 2026 at 7:23 PM IST
Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.