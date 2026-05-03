ETV Bharat / Videos

বনবিভাগৰ জালত চোৰাং চিকাৰী, জব্দ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক - POACHER ARRESTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বনবিভাগৰ জালত চোৰাং চিকাৰী, জব্দ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাৰ লেকু বীটৰ অন্তৰ্গত পবাৰ পৰা শনিবাৰে এগৰাকী চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আটকাধীন লোকজনৰ পৰা এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, দা, মোবাইল ফোনৰ লগতে এটা বেগ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বন বিষয়া দেৱব্ৰত গগৈয়ে জনাই যে শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় চাৰি বজাত ব্যক্তিজনে হস্তনিৰ্মিত এটা বন্দুক লৈ প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাত চিকাৰ কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰে ।  

তেনে সময়তে বন বিভাগৰ এটা তহলদাৰী দলে ব্যক্তিজনক আটক কৰে । তহলদাৰী দলটোৱে চোৰাং চিকাৰীগৰাকীক কৰায়ত্ত কৰি সোধপোছ কৰাত ম'হ চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে । লগে লগে চোৰাং চিকাৰীগৰাকীক আটক কৰে জোনাই বনাঞ্চলিক বন বিভাগে । আটকাধীন ব্যক্তিজন জোনাইৰ উজনি চিৰুং গাঁৱৰ নৰেন পেগু বুলি জানিব পৰা গৈছে । চোৰাং চিকাৰী গৰাকীক নিশা জোনাই আৰক্ষী থানাৰ জিম্মাত ৰাখি বন আইনৰ অধীনত দেওবাৰে ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি বনবিভাগে সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক: পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে গৌৰীপুৰৰ ষ্ট্ৰং ৰূম চৌহদত প্ৰৱেশ অচিনাক্ত যুৱকৰ

ভোটগণনাৰ পূৰ্বে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক সাক্ষাৎ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

জোনাই : জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাৰ লেকু বীটৰ অন্তৰ্গত পবাৰ পৰা শনিবাৰে এগৰাকী চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আটকাধীন লোকজনৰ পৰা এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, দা, মোবাইল ফোনৰ লগতে এটা বেগ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বন বিষয়া দেৱব্ৰত গগৈয়ে জনাই যে শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় চাৰি বজাত ব্যক্তিজনে হস্তনিৰ্মিত এটা বন্দুক লৈ প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পবাত চিকাৰ কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰে ।  

তেনে সময়তে বন বিভাগৰ এটা তহলদাৰী দলে ব্যক্তিজনক আটক কৰে । তহলদাৰী দলটোৱে চোৰাং চিকাৰীগৰাকীক কৰায়ত্ত কৰি সোধপোছ কৰাত ম'হ চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে । লগে লগে চোৰাং চিকাৰীগৰাকীক আটক কৰে জোনাই বনাঞ্চলিক বন বিভাগে । আটকাধীন ব্যক্তিজন জোনাইৰ উজনি চিৰুং গাঁৱৰ নৰেন পেগু বুলি জানিব পৰা গৈছে । চোৰাং চিকাৰী গৰাকীক নিশা জোনাই আৰক্ষী থানাৰ জিম্মাত ৰাখি বন আইনৰ অধীনত দেওবাৰে ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি বনবিভাগে সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক: পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে গৌৰীপুৰৰ ষ্ট্ৰং ৰূম চৌহদত প্ৰৱেশ অচিনাক্ত যুৱকৰ

ভোটগণনাৰ পূৰ্বে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক সাক্ষাৎ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

চোৰাংচিকাৰী
চোৰাং চিকাৰীক আটক
ইটিভি ভাৰত অসম
হস্তনিৰ্মিত বন্দুক
POACHER ARRESTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

World Press Freedom Day

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস; বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱাত ক্ষুব্ধ সংবাদকৰ্মী

May 3, 2026 at 3:12 PM IST
ASSAM ELECTION POLLS RESULTS 2026

ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 2:52 PM IST
Assam assembly election results 2026

দৰঙত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ? ভোটগণনাৰ বাবে সাজু আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 1:30 PM IST
Assam assembly election 2026

৪ মে’ত ভোটগণনা; অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেশৱ মহন্ত

May 3, 2026 at 1:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.