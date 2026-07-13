ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত ধেমাজিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: ধেমাজি জিলাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন চেড', নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাৱ আৰু চান বাৰ্ড ট্ৰাষ্টে গ্ৰহণ কৰিছে আদৰণীয় পদক্ষেপ ৷ জোনাইৰ দিখাৰী আৰু লেকো নদীৰ বানত সৰ্বস্বান্ত ৰাইজক কিঞ্চিৎ সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে কেইবাটাও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত খাদ্যসামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ৷ শনিবাৰে চেড', নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাৱ আৰু চান বাৰ্ড ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত আৰু আয়েশা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ৷

এই সন্দৰ্ভত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন চেড’ৰ সচিৱ নৱজ্যেতি দত্তই কয়,"জোনাইৰ ৩২খন বানাক্ৰান্ত গাঁৱৰ ২,৪০০ বন্যাৰ্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল, দালি, আলু, নিমখ, মিঠাতেল, চাবোন, চেনিটেৰী পেড আদি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ৷ ইতিমধ্যে ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাখন গাঁৱৰ মাজতো এই সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ ক'লা পোচাক পিন্ধি বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল-মেহবুব

ধেমাজি: ধেমাজি জিলাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন চেড', নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাৱ আৰু চান বাৰ্ড ট্ৰাষ্টে গ্ৰহণ কৰিছে আদৰণীয় পদক্ষেপ ৷ জোনাইৰ দিখাৰী আৰু লেকো নদীৰ বানত সৰ্বস্বান্ত ৰাইজক কিঞ্চিৎ সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে কেইবাটাও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত খাদ্যসামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ৷ শনিবাৰে চেড', নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাৱ আৰু চান বাৰ্ড ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত আৰু আয়েশা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ৷

এই সন্দৰ্ভত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন চেড’ৰ সচিৱ নৱজ্যেতি দত্তই কয়,"জোনাইৰ ৩২খন বানাক্ৰান্ত গাঁৱৰ ২,৪০০ বন্যাৰ্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল, দালি, আলু, নিমখ, মিঠাতেল, চাবোন, চেনিটেৰী পেড আদি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ৷ ইতিমধ্যে ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাখন গাঁৱৰ মাজতো এই সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ ক'লা পোচাক পিন্ধি বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল-মেহবুব

For All Latest Updates

TAGGED:

ধেমাজি
জোনাই
জোনাইৰ দিখাৰী নদী
ETV BHARAT ASSAM
FLOOD RELIEF DISTRIBUTE AT JONAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

July 12, 2026 at 8:45 PM IST
EDUCATION MINISTER RANOJ PEGU

মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে পৃথকে টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ : শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

July 12, 2026 at 5:31 PM IST
WILD ELEPHANT IN KAMPUR

নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ

July 12, 2026 at 4:52 PM IST
RUN AGAINST DRUGS

মুকালমুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন; সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ

July 12, 2026 at 2:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.