ETV Bharat / Videos

প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী, মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও - SIVASAGAR FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 1:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: সমগ্ৰ উজনি অসম এতিয়া বানৰ কবলত ৷ দেওবাৰে নগা পাহাৰত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উজনিত । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় জিলাত দেখা গৈছে জলপ্ৰলয় ৷ হঠাতে অহা বানত উৱাদিহ হেৰুৱাইছে উজনিবাসীয়ে ৷

শিৱসাগৰ জিলাত দিখৌ, দিচাং, দৰিকা, জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে চণ্টক, বিহুবৰ, নাজিৰা, শিমলুগুৰি, জাঁজী, জামুগুৰি, আমগুৰি আদি অঞ্চল বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে জামুগুৰিত জাঁজী নদীৰ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত । ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বহুকেইটা দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও বহু লোক বানত আবদ্ধ হৈ আছে । চণ্টক, বিহুবৰ আদি অঞ্চলত সামৰিক বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।  

আনহাতে শিৱসাগৰ নগৰৰ বহু নৈপৰীয়া অঞ্চল দিখৌৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে । নগৰৰ সমীপৰ চেৰেকাপাৰ, ভাটি বনগাঁও, কমাৰফদীয়া, অৰ্জুনগুৰি, আমগুৰি ঘাট, নপাম গাঁও আদি বহু অঞ্চলত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত দিখৌ নদীৰ পানী মথাউৰি আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: যিকোনো মুহূৰ্ততে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ: বান পৰিস্থিতি শোচনীয়, মৃত্যু এজনৰ

শিৱসাগৰ: সমগ্ৰ উজনি অসম এতিয়া বানৰ কবলত ৷ দেওবাৰে নগা পাহাৰত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উজনিত । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় জিলাত দেখা গৈছে জলপ্ৰলয় ৷ হঠাতে অহা বানত উৱাদিহ হেৰুৱাইছে উজনিবাসীয়ে ৷

শিৱসাগৰ জিলাত দিখৌ, দিচাং, দৰিকা, জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে চণ্টক, বিহুবৰ, নাজিৰা, শিমলুগুৰি, জাঁজী, জামুগুৰি, আমগুৰি আদি অঞ্চল বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে জামুগুৰিত জাঁজী নদীৰ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত । ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বহুকেইটা দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও বহু লোক বানত আবদ্ধ হৈ আছে । চণ্টক, বিহুবৰ আদি অঞ্চলত সামৰিক বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।  

আনহাতে শিৱসাগৰ নগৰৰ বহু নৈপৰীয়া অঞ্চল দিখৌৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে । নগৰৰ সমীপৰ চেৰেকাপাৰ, ভাটি বনগাঁও, কমাৰফদীয়া, অৰ্জুনগুৰি, আমগুৰি ঘাট, নপাম গাঁও আদি বহু অঞ্চলত দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত দিখৌ নদীৰ পানী মথাউৰি আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: যিকোনো মুহূৰ্ততে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ: বান পৰিস্থিতি শোচনীয়, মৃত্যু এজনৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

উজনি অসম
বান
শিৱসাগৰ
SIVASAGAR FLOOD
FLOOD IN UPPER ASSAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Two youths died in a tragic road accident in Dima Hasao

ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু

July 20, 2026 at 9:57 AM IST
MINISTER KESHAB MAHANTA

বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

July 19, 2026 at 10:27 PM IST
Tiwa community

জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ: জাতি আৰু ভাষা ‘লালুং’, ধৰ্ম ‘পিনুং’ লিখাৰ সিদ্ধান্ত

July 19, 2026 at 7:04 PM IST
Udipta Saikia brought fame to Majuli by passing neet UG

নীটত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উদীপ্ত শইকীয়াই

July 19, 2026 at 2:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.