চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি - ASSAM FLOOD 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 12:20 PM IST
জোনাই: যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমূৰী গাঁও । পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চিমেন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত নদীখনৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি পৰাৰ ফলত এই গাঁও দুখন বানৰ কবলত পৰে।
১ নং মোহনপুৰ পথাৰত চেৰেণ নদীৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত কেবাখনো গাঁৱৰ শস্য পথাৰ বুৰাই পেলাইছে । আনহাতে চিমেন চাপৰিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ফোৰলেন নিৰ্মাণ কৰা বাবে পানীৰ গতিত বাধাগ্ৰস্ত হোৱাত চিমেন চাপৰিৰ ১ নং চিমেন চাপৰি (সোণালী চাপৰি) আৰু অধিকাংশ ব্যৱসায়িক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ।
ইপিনে, দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰুণ চাপৰি আৰু মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং মধুপুৰ, ২ নং মধুপুৰ, ৩ নং মধুপুৰ আৰু ৪ নং মধুপুৰ অঞ্চল । দিখাৰী, বুঢ়ীসূঁতি, ডেকা আদি পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিআলি, ১ নং, ২ নং, ৩ নং নাওকাটা, নলবাৰী, ৰুৱাদ, তুল্লাদ আদি কৃষিজীৱি গাঁও সমূহত বুৰ গৈছে । লগতে কাড়িচুক, মিছামৰা মঙলবৰীয়া, নামচি চুবা আদি গাঁওসমূহৰ শস্যপথাৰ বুৰ গৈছে ।
লগতে পঢ়ক:আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি
বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক বহন কৰিবলৈ দাবী আছুৰ
জোনাই: যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমূৰী গাঁও । পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চিমেন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত নদীখনৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি পৰাৰ ফলত এই গাঁও দুখন বানৰ কবলত পৰে।
১ নং মোহনপুৰ পথাৰত চেৰেণ নদীৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত কেবাখনো গাঁৱৰ শস্য পথাৰ বুৰাই পেলাইছে । আনহাতে চিমেন চাপৰিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ফোৰলেন নিৰ্মাণ কৰা বাবে পানীৰ গতিত বাধাগ্ৰস্ত হোৱাত চিমেন চাপৰিৰ ১ নং চিমেন চাপৰি (সোণালী চাপৰি) আৰু অধিকাংশ ব্যৱসায়িক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ।
ইপিনে, দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰুণ চাপৰি আৰু মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং মধুপুৰ, ২ নং মধুপুৰ, ৩ নং মধুপুৰ আৰু ৪ নং মধুপুৰ অঞ্চল । দিখাৰী, বুঢ়ীসূঁতি, ডেকা আদি পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিআলি, ১ নং, ২ নং, ৩ নং নাওকাটা, নলবাৰী, ৰুৱাদ, তুল্লাদ আদি কৃষিজীৱি গাঁও সমূহত বুৰ গৈছে । লগতে কাড়িচুক, মিছামৰা মঙলবৰীয়া, নামচি চুবা আদি গাঁওসমূহৰ শস্যপথাৰ বুৰ গৈছে ।
লগতে পঢ়ক:আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি
বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক বহন কৰিবলৈ দাবী আছুৰ