ETV Bharat / Videos

চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমূৰী গাঁও । পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চিমেন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত নদীখনৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি পৰাৰ ফলত এই গাঁও দুখন বানৰ কবলত পৰে।  

১ নং মোহনপুৰ পথাৰত চেৰেণ নদীৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত কেবাখনো গাঁৱৰ শস্য পথাৰ বুৰাই পেলাইছে । আনহাতে চিমেন চাপৰিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ফোৰলেন নিৰ্মাণ কৰা বাবে পানীৰ গতিত বাধাগ্ৰস্ত হোৱাত চিমেন চাপৰিৰ ১ নং চিমেন চাপৰি (সোণালী চাপৰি) আৰু অধিকাংশ ব্যৱসায়িক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ।  

ইপিনে, দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰুণ চাপৰি আৰু মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং মধুপুৰ, ২ নং মধুপুৰ, ৩ নং মধুপুৰ আৰু ৪ নং মধুপুৰ অঞ্চল । দিখাৰী, বুঢ়ীসূঁতি, ডেকা আদি পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিআলি, ১ নং, ২ নং, ৩ নং নাওকাটা, নলবাৰী, ৰুৱাদ,  তুল্লাদ আদি কৃষিজীৱি গাঁও সমূহত বুৰ গৈছে । লগতে কাড়িচুক, মিছামৰা মঙলবৰীয়া, নামচি চুবা আদি গাঁওসমূহৰ শস্যপথাৰ বুৰ গৈছে ।

লগতে পঢ়ক:আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক বহন কৰিবলৈ দাবী আছুৰ

জোনাই: যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমূৰী গাঁও । পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চিমেন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত নদীখনৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি পৰাৰ ফলত এই গাঁও দুখন বানৰ কবলত পৰে।  

১ নং মোহনপুৰ পথাৰত চেৰেণ নদীৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত কেবাখনো গাঁৱৰ শস্য পথাৰ বুৰাই পেলাইছে । আনহাতে চিমেন চাপৰিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ফোৰলেন নিৰ্মাণ কৰা বাবে পানীৰ গতিত বাধাগ্ৰস্ত হোৱাত চিমেন চাপৰিৰ ১ নং চিমেন চাপৰি (সোণালী চাপৰি) আৰু অধিকাংশ ব্যৱসায়িক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ।  

ইপিনে, দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰুণ চাপৰি আৰু মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং মধুপুৰ, ২ নং মধুপুৰ, ৩ নং মধুপুৰ আৰু ৪ নং মধুপুৰ অঞ্চল । দিখাৰী, বুঢ়ীসূঁতি, ডেকা আদি পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিআলি, ১ নং, ২ নং, ৩ নং নাওকাটা, নলবাৰী, ৰুৱাদ,  তুল্লাদ আদি কৃষিজীৱি গাঁও সমূহত বুৰ গৈছে । লগতে কাড়িচুক, মিছামৰা মঙলবৰীয়া, নামচি চুবা আদি গাঁওসমূহৰ শস্যপথাৰ বুৰ গৈছে ।

লগতে পঢ়ক:আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক বহন কৰিবলৈ দাবী আছুৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
চেৰেণ নদী
মথাউৰি
FLOOD HITS ASSAM
ASSAM FLOOD 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat Flood

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ

August 3, 2026 at 7:57 PM IST
Gohpur Flood

সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন

August 3, 2026 at 7:06 PM IST
Minister Ranoj Pegu visits flood-affected areas of Dhemaji

ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

August 3, 2026 at 6:31 PM IST
WILD ELEPHANT TERROR

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

August 3, 2026 at 5:21 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.