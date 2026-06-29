ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি - DHUBRI FLOOD ALERT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 5:42 PM IST
ধুবুৰী : আহাৰ মহীয়া বানে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ ধুবুৰী জিলাতো বাঢ়নী নৈৰ পানীৰ স্তৰ বহু বৃদ্ধি পাইছে ।
ধুবুৰী জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰকল্প বিষয়া মোফাৰ্জেল সৰকাৰে কয়, ‘‘জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গৌৰাং, টিপকাই, চম্পাৱতী, গংগাধৰ নৈৰ পানী বৃদ্ধি পাই আছে ৷ জিলাখনৰ নৈ পৰীয়া অঞ্চলত এলাৰ্ট জাৰী কৰা হৈছে ৷ "
তেওঁ লগতে কয়, "নৈৰ বাঢ়নী পানীত যাতে কোনো লোকে নামি নাযায়, তাৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । লগতে সম্ভাব্য বিপদৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আপদা মিত্ৰ, ক্ষেত্ৰ বিষয়াক নৈপৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত নিয়োগ কৰা হৈছে ৷’’
সৰকাৰে লগতে কয়, ‘‘নদীপথ এলেকাত দূৰণিবটীয়া নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধনতা অৱলম্বন কৰা হৈছে । জল পৰিবহন বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ বাবে কোৱা হৈছে ৷’’
ধুবুৰী : আহাৰ মহীয়া বানে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ ধুবুৰী জিলাতো বাঢ়নী নৈৰ পানীৰ স্তৰ বহু বৃদ্ধি পাইছে ।
ধুবুৰী জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰকল্প বিষয়া মোফাৰ্জেল সৰকাৰে কয়, ‘‘জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গৌৰাং, টিপকাই, চম্পাৱতী, গংগাধৰ নৈৰ পানী বৃদ্ধি পাই আছে ৷ জিলাখনৰ নৈ পৰীয়া অঞ্চলত এলাৰ্ট জাৰী কৰা হৈছে ৷ "
তেওঁ লগতে কয়, "নৈৰ বাঢ়নী পানীত যাতে কোনো লোকে নামি নাযায়, তাৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । লগতে সম্ভাব্য বিপদৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আপদা মিত্ৰ, ক্ষেত্ৰ বিষয়াক নৈপৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত নিয়োগ কৰা হৈছে ৷’’
সৰকাৰে লগতে কয়, ‘‘নদীপথ এলেকাত দূৰণিবটীয়া নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধনতা অৱলম্বন কৰা হৈছে । জল পৰিবহন বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ বাবে কোৱা হৈছে ৷’’