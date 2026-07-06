ETV Bharat / Videos

মৈৰাবাৰীত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ - গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৈৰাবাৰীত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লাহৰিঘাট: মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ২ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৫ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে আৰম্ভণিতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে স্কাউট এণ্ড গাইড কেৱল এক সংগঠনেই নহয় ই শৃংখলাবদ্ধ, মানৱ সেৱা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বৰ গুণ আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।

আজহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেৱা, শৃংখলা আৰু নেতৃত্বৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বিভিন্ন জ্ঞান আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই শিবিৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ১৮০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিবিৰত শিকা বিভিন্ন কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।

মুখ্য প্ৰশিক্ষক হাৰুণ আল ৰছিদৰ লগতে প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু মনোজ দাস পানিকাই স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কাৰিকৰী দিশৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত লোৱা ব্যৱস্থা, প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু নেতৃত্ব বহনৰ কৌশলৰ ওপৰত বিস্তৃত জ্ঞান প্ৰদান কৰে । ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ মৈৰাবাৰী জ'নৰ সম্পাদক কমৰোজ জামানে ​সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়,"এই ৫ দিনত আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু আদৰ্শই ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একোজন সু-নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত বিশেষ অৰিহণা যোগাব ।" অনুষ্ঠানৰ শেষত সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মানপত্ৰৰ লগতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত লখিমপুৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

লাহৰিঘাট: মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ২ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৫ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে আৰম্ভণিতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে স্কাউট এণ্ড গাইড কেৱল এক সংগঠনেই নহয় ই শৃংখলাবদ্ধ, মানৱ সেৱা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বৰ গুণ আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।

আজহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেৱা, শৃংখলা আৰু নেতৃত্বৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বিভিন্ন জ্ঞান আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই শিবিৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ১৮০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিবিৰত শিকা বিভিন্ন কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।

মুখ্য প্ৰশিক্ষক হাৰুণ আল ৰছিদৰ লগতে প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু মনোজ দাস পানিকাই স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কাৰিকৰী দিশৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত লোৱা ব্যৱস্থা, প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু নেতৃত্ব বহনৰ কৌশলৰ ওপৰত বিস্তৃত জ্ঞান প্ৰদান কৰে । ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ মৈৰাবাৰী জ'নৰ সম্পাদক কমৰোজ জামানে ​সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়,"এই ৫ দিনত আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু আদৰ্শই ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একোজন সু-নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত বিশেষ অৰিহণা যোগাব ।" অনুষ্ঠানৰ শেষত সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মানপত্ৰৰ লগতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত লখিমপুৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

For All Latest Updates

TAGGED:

স্কাউট এণ্ড গাইড
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিগাঁও
গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ
BHARAT SCOUTS AND GUIDES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Manjyotsna mahanta and Surya Kumar Raja receive Luit Konwar Rudra Baruah Award

'লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'ৰে সন্মানিত কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্ত-সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা

July 6, 2026 at 2:25 PM IST
One dead and five injured, including a child, in a terrible road accident in Moran

মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, শিশুসহ আহত পাঁচ

July 6, 2026 at 11:41 AM IST
DGP HARMEET SINGH

নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ

July 5, 2026 at 8:40 PM IST
Fire broke out at Lakhimpur District Commissioner's Office

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড

July 5, 2026 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.