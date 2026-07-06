মৈৰাবাৰীত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ - গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 6, 2026 at 4:30 PM IST
লাহৰিঘাট: মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ২ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৫ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে আৰম্ভণিতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে স্কাউট এণ্ড গাইড কেৱল এক সংগঠনেই নহয় ই শৃংখলাবদ্ধ, মানৱ সেৱা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বৰ গুণ আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।
আজহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেৱা, শৃংখলা আৰু নেতৃত্বৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বিভিন্ন জ্ঞান আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই শিবিৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ১৮০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিবিৰত শিকা বিভিন্ন কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।
মুখ্য প্ৰশিক্ষক হাৰুণ আল ৰছিদৰ লগতে প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু মনোজ দাস পানিকাই স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কাৰিকৰী দিশৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত লোৱা ব্যৱস্থা, প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু নেতৃত্ব বহনৰ কৌশলৰ ওপৰত বিস্তৃত জ্ঞান প্ৰদান কৰে । ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ মৈৰাবাৰী জ'নৰ সম্পাদক কমৰোজ জামানে সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়,"এই ৫ দিনত আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু আদৰ্শই ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একোজন সু-নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত বিশেষ অৰিহণা যোগাব ।" অনুষ্ঠানৰ শেষত সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মানপত্ৰৰ লগতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত লখিমপুৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ
লাহৰিঘাট: মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ২ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৫ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে আৰম্ভণিতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে স্কাউট এণ্ড গাইড কেৱল এক সংগঠনেই নহয় ই শৃংখলাবদ্ধ, মানৱ সেৱা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বৰ গুণ আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।
আজহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেৱা, শৃংখলা আৰু নেতৃত্বৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বিভিন্ন জ্ঞান আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই শিবিৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ১৮০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিবিৰত শিকা বিভিন্ন কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।
মুখ্য প্ৰশিক্ষক হাৰুণ আল ৰছিদৰ লগতে প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু মনোজ দাস পানিকাই স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কাৰিকৰী দিশৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত লোৱা ব্যৱস্থা, প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু নেতৃত্ব বহনৰ কৌশলৰ ওপৰত বিস্তৃত জ্ঞান প্ৰদান কৰে । ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ মৈৰাবাৰী জ'নৰ সম্পাদক কমৰোজ জামানে সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়,"এই ৫ দিনত আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু আদৰ্শই ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একোজন সু-নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত বিশেষ অৰিহণা যোগাব ।" অনুষ্ঠানৰ শেষত সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মানপত্ৰৰ লগতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত লখিমপুৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ