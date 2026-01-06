ETV Bharat / Videos

অগ্নিসংযোগেৰে সামৰণি পৰিল চানডুবি মহোৎসৱৰ - CHANDUBI FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
১৬ সংখ্য়ক চানডুবি উৎসৱৰ সামৰণি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 6, 2026 at 4:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মিৰ্জা: সামৰণি পৰিল পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্য়ক চানডুবি উৎসৱৰ । বিগত দিনকেইটাত সমাগম ঘটিল হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰৰে উজলি উঠিল চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি । দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যৰাজিৰ মাজত পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল চানডুবি উৎসৱ ।

যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি সেউজীয়াৰ মাজেৰে গৈ পোৱা চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, পৰম্পৰাৰ সমাহাৰেৰে উজলি উঠিল । প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো ৰজাঘৰীয়াৰ অৱহেলাৰ বাবে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে চানডুবিৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী লোকে আজিকোপতি উন্নয়নৰ মুখ দেখা পোৱা নাই ।  

চানডুবিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে উৎসৱৰ বাকৰিত বিচাৰি পালে অনন্য মাদকতা । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো দৰ্শনাৰ্থীৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:প্ৰতিবাৰেই চানডুবি মহোৎসৱৰ বাকৰিত ভৰি থৈছিল জুবিন গাৰ্গে

মিৰ্জা: সামৰণি পৰিল পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্য়ক চানডুবি উৎসৱৰ । বিগত দিনকেইটাত সমাগম ঘটিল হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰৰে উজলি উঠিল চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি । দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যৰাজিৰ মাজত পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল চানডুবি উৎসৱ ।

যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি সেউজীয়াৰ মাজেৰে গৈ পোৱা চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, পৰম্পৰাৰ সমাহাৰেৰে উজলি উঠিল । প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো ৰজাঘৰীয়াৰ অৱহেলাৰ বাবে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে চানডুবিৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী লোকে আজিকোপতি উন্নয়নৰ মুখ দেখা পোৱা নাই ।  

চানডুবিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে উৎসৱৰ বাকৰিত বিচাৰি পালে অনন্য মাদকতা । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো দৰ্শনাৰ্থীৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:প্ৰতিবাৰেই চানডুবি মহোৎসৱৰ বাকৰিত ভৰি থৈছিল জুবিন গাৰ্গে

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM MEGHALAYA BORDER
BEAUTY OF CHANDUBI
চানডুবি
CHANDUBI FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Post Malone concert in Guwahati

মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে প'ষ্ট মেলনৰ বেণ্ডৰ সদস্যই

December 7, 2025 at 5:56 PM IST
Dulu Ahmed will go to Singapore for the third time seeking justice for Zubeen Garg's death

অসমত কথা এটা, কাম এটা: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ দুলু আহমেদ

November 18, 2025 at 12:52 PM IST
Handloom Expo in Nalbari Raas

নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বস্ত্ৰমেলা মুকলি

November 10, 2025 at 5:21 PM IST
150 years of Vande Mataram

শ্ৰীভূমিত উদযাপন 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বৰ্ষপূর্তি

November 7, 2025 at 7:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.