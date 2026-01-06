অগ্নিসংযোগেৰে সামৰণি পৰিল চানডুবি মহোৎসৱৰ - CHANDUBI FESTIVAL
January 6, 2026
মিৰ্জা: সামৰণি পৰিল পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্য়ক চানডুবি উৎসৱৰ । বিগত দিনকেইটাত সমাগম ঘটিল হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰৰে উজলি উঠিল চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি । দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যৰাজিৰ মাজত পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল চানডুবি উৎসৱ ।
যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি সেউজীয়াৰ মাজেৰে গৈ পোৱা চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, পৰম্পৰাৰ সমাহাৰেৰে উজলি উঠিল । প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো ৰজাঘৰীয়াৰ অৱহেলাৰ বাবে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে চানডুবিৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী লোকে আজিকোপতি উন্নয়নৰ মুখ দেখা পোৱা নাই ।
চানডুবিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে উৎসৱৰ বাকৰিত বিচাৰি পালে অনন্য মাদকতা । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো দৰ্শনাৰ্থীৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।"
