ETV Bharat / Videos

প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়াৰ খোজ প্ৰত্য়ক্ষ - ROYAL BENGAL TIGER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ঢেকীয়াপতীয়াৰ খোজ প্ৰত্য়ক্ষ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 10:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তিনিমাইল খণ্ডত নিয়মিত তহলৰ সময়ত বনৰক্ষী তহলদাৰী দলে বিভিন্ন স্থানত বাঘৰ খোজৰ চাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে ।  

বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "কেইবাটাও প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘৰ লগতে পোৱালিৰ খোজৰ চাপ দেখা গৈছে । খোজৰ আকাৰলৈ চাই এয়া ঢেকীয়াপতীয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । তিনিটামান বাঘ থাকিব পাৰে ।"

উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে বনাঞ্চলখনৰ কাষৰীয়া ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিত বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গো-ধন নিধন কৰা বুলি জোনাই বন বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পবা বনাঞ্চললৈ অহা পৰ্যটকসকল আৰু বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জোনাই বন বিভাগে । জোনাইৰ আশে পাশে থকা চৰ চাপৰি অঞ্চলতো বাঘে পোৱালি লৈ বিতৰণ কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বনবিভাগে ।

লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ চাপৰিত ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ আতংক, পশুধন নিধন

হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ

জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তিনিমাইল খণ্ডত নিয়মিত তহলৰ সময়ত বনৰক্ষী তহলদাৰী দলে বিভিন্ন স্থানত বাঘৰ খোজৰ চাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে ।  

বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "কেইবাটাও প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘৰ লগতে পোৱালিৰ খোজৰ চাপ দেখা গৈছে । খোজৰ আকাৰলৈ চাই এয়া ঢেকীয়াপতীয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । তিনিটামান বাঘ থাকিব পাৰে ।"

উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে বনাঞ্চলখনৰ কাষৰীয়া ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিত বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গো-ধন নিধন কৰা বুলি জোনাই বন বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পবা বনাঞ্চললৈ অহা পৰ্যটকসকল আৰু বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জোনাই বন বিভাগে । জোনাইৰ আশে পাশে থকা চৰ চাপৰি অঞ্চলতো বাঘে পোৱালি লৈ বিতৰণ কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বনবিভাগে ।

লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ চাপৰিত ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ আতংক, পশুধন নিধন

হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
ইটিভি ভাৰত অসম
ঢেকীয়াপতীয়া
ধেমাজি
ROYAL BENGAL TIGER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

LAKHIMPUR TRAGIC ACCIDENT

বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা দ্বীপজ্যোতিৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন, শোকাকুল মাজুলীবাসী

May 24, 2026 at 9:32 AM IST
Passengers of Avadh Assam Express was saved from a terrible accident in Jorhat

ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ যাত্ৰী

May 23, 2026 at 10:35 PM IST
92nd Birth anniversary Festival of Lord Krishna Guru in Barpeta

কৃষ্ণগুৰু প্ৰভূৰ ৯২ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ, সেৱামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ

May 23, 2026 at 7:30 PM IST
Khowang leopard attack

ছাগলী খাবলৈ অহা নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত ৩

May 22, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.