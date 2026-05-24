প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়াৰ খোজ প্ৰত্য়ক্ষ - ROYAL BENGAL TIGER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 24, 2026 at 10:30 AM IST
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তিনিমাইল খণ্ডত নিয়মিত তহলৰ সময়ত বনৰক্ষী তহলদাৰী দলে বিভিন্ন স্থানত বাঘৰ খোজৰ চাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "কেইবাটাও প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘৰ লগতে পোৱালিৰ খোজৰ চাপ দেখা গৈছে । খোজৰ আকাৰলৈ চাই এয়া ঢেকীয়াপতীয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । তিনিটামান বাঘ থাকিব পাৰে ।"
উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে বনাঞ্চলখনৰ কাষৰীয়া ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিত বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গো-ধন নিধন কৰা বুলি জোনাই বন বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পবা বনাঞ্চললৈ অহা পৰ্যটকসকল আৰু বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জোনাই বন বিভাগে । জোনাইৰ আশে পাশে থকা চৰ চাপৰি অঞ্চলতো বাঘে পোৱালি লৈ বিতৰণ কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বনবিভাগে ।
লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ চাপৰিত ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ আতংক, পশুধন নিধন
হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তিনিমাইল খণ্ডত নিয়মিত তহলৰ সময়ত বনৰক্ষী তহলদাৰী দলে বিভিন্ন স্থানত বাঘৰ খোজৰ চাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "কেইবাটাও প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘৰ লগতে পোৱালিৰ খোজৰ চাপ দেখা গৈছে । খোজৰ আকাৰলৈ চাই এয়া ঢেকীয়াপতীয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । তিনিটামান বাঘ থাকিব পাৰে ।"
উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে বনাঞ্চলখনৰ কাষৰীয়া ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিত বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গো-ধন নিধন কৰা বুলি জোনাই বন বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পবা বনাঞ্চললৈ অহা পৰ্যটকসকল আৰু বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জোনাই বন বিভাগে । জোনাইৰ আশে পাশে থকা চৰ চাপৰি অঞ্চলতো বাঘে পোৱালি লৈ বিতৰণ কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বনবিভাগে ।
লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ চাপৰিত ঢেঁকীয়াপতীয়াৰ আতংক, পশুধন নিধন
হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ