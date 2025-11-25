ETV Bharat / Videos

অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথম দিন - ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 9:50 AM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ পাঁচদিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশন । পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সদনৰ কাম-কাজ । এই অধিৱেশনত বহু কেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিধেয়ক গৃহীত আৰু উত্থাপন হ'ব । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশন যথেষ্ট উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক । পাঁচদিনীয়া এই চমু অধিৱেশনতে ২৭ খনকৈ বিধেয়ক দাখিল হ'ব । ইয়াৰে কেইবাখনো বিধেয়ক নতুন । লাভ জেহাদ প্ৰতিৰোধ, বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ, অসম সত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদ বিধেয়ক, মৰাণ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (সংশোধনী) বিধেয়ক, বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকৰণ সংশোধনী বিধেয়ক, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বদলি নিয়ন্ত্রণ, চাহ বাগিচাৰ লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব । তদুপৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত গঠিত মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন আৰু ১৯৮৩ চনৰ নেলীৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো এই অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব । গতিকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন । ইফালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগকলৈয়ো সদন উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে, অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ পাঁচদিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশন । পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সদনৰ কাম-কাজ । এই অধিৱেশনত বহু কেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিধেয়ক গৃহীত আৰু উত্থাপন হ'ব । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশন যথেষ্ট উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক । পাঁচদিনীয়া এই চমু অধিৱেশনতে ২৭ খনকৈ বিধেয়ক দাখিল হ'ব । ইয়াৰে কেইবাখনো বিধেয়ক নতুন । লাভ জেহাদ প্ৰতিৰোধ, বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ, অসম সত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদ বিধেয়ক, মৰাণ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (সংশোধনী) বিধেয়ক, বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকৰণ সংশোধনী বিধেয়ক, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বদলি নিয়ন্ত্রণ, চাহ বাগিচাৰ লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব । তদুপৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত গঠিত মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন আৰু ১৯৮৩ চনৰ নেলীৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো এই অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব । গতিকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন । ইফালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগকলৈয়ো সদন উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে, অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

Last Updated : November 25, 2025 at 1:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WINTER SESSION
ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
1ST DAY ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৫ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান LIVE

November 16, 2025 at 6:52 PM IST
IFA AIR SHOW IN GUWAHATI

লুইতৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' LIVE

November 9, 2025 at 12:01 PM IST
FM NIRMALA SITHARAMAN VISITS ASSAM

কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ LIVE

November 8, 2025 at 11:45 AM IST
BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

লতাশিল খেলপথাৰত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত কেন্দ্ৰীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

November 5, 2025 at 11:37 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.