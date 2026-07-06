ETV Bharat / Videos

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন, LIVE... - BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 9:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি (সোমবাৰ) ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন । পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । ৬ জুলাইৰ পৰা ৩১ জুলাইলৈকে সৰ্বমুঠ ২১ দিন চলিব বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কাম-কাজ ৷ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুন বিধেয়কৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে ১২ খনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন কৰিব । এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ১০ জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্রীৰ দায়িত্বত আছিল অজন্তা নেওগ । বিগত সময়ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল বাজেট ৷ উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এইখন প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ।

আজি (সোমবাৰ) ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন । পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । ৬ জুলাইৰ পৰা ৩১ জুলাইলৈকে সৰ্বমুঠ ২১ দিন চলিব বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কাম-কাজ ৷ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুন বিধেয়কৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে ১২ খনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন কৰিব । এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ১০ জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্রীৰ দায়িত্বত আছিল অজন্তা নেওগ । বিগত সময়ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল বাজেট ৷ উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এইখন প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ।

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
সদনৰ কাম কাজ
সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন
BUDGET SESSION 2026
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JAGANNATH SNANA YATRA 2026

দেৱস্নান পূৰ্ণিমা : শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ স্নান যাত্ৰা LIVE

June 29, 2026 at 9:51 AM IST
Ramoji Rao Auditorium

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ Live

June 19, 2026 at 6:07 PM IST
Assam Cabinet Expansion 2026

মন্ত্রী হিচাপে ১২গৰাকী বিধায়কৰ শপতগ্ৰহণ : ৰাজ্যপালে পাঠ কৰোৱালে শপতবাক্য LIVE

June 5, 2026 at 12:33 PM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন LIVE

May 27, 2026 at 9:39 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.