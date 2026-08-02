চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ - FIRE BROKE OUT IN GREEN BUS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 2, 2026 at 10:39 AM IST
নলবাৰী: নলবাৰীত এখন যাত্ৰীভৰ্তি চলন্ত গ্ৰীণ বাছত হঠাৎ অগ্নি সংযোগ হয় । বাছত অগ্নি সংযোগ হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী হৈ চামতা অভিমুখে গৈ থকা গ্ৰীণ বাছখনত শনিবাৰে হঠাৎ জুই জ্বলি উঠে । ততাতৈয়াকৈ চালক তথা বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰী সকলক নমাই বাছখন চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে । যাৰ ফলত বাছখনত উঠি অহা বহু যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।
বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ামতে চলন্ত অৱস্থাতেই নলবাৰী চহৰৰ হাজো পথৰ বীৰেন গেৰেজৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বাছখনত । বাছখনৰ চালকে কয়,"আমি যাত্ৰীসকলক সুকলমে বাছখনৰ পৰা সুকলমে নমাই দিওঁ । চহৰৰ মাজমজিয়াত যাতে কোনো ডাঙৰকৈ একো নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছখন তাৎক্ষণিক ভাবে ASTC কাৰ্যালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । তাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"
নলবাৰী: নলবাৰীত এখন যাত্ৰীভৰ্তি চলন্ত গ্ৰীণ বাছত হঠাৎ অগ্নি সংযোগ হয় । বাছত অগ্নি সংযোগ হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী হৈ চামতা অভিমুখে গৈ থকা গ্ৰীণ বাছখনত শনিবাৰে হঠাৎ জুই জ্বলি উঠে । ততাতৈয়াকৈ চালক তথা বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰী সকলক নমাই বাছখন চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে । যাৰ ফলত বাছখনত উঠি অহা বহু যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।
বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ামতে চলন্ত অৱস্থাতেই নলবাৰী চহৰৰ হাজো পথৰ বীৰেন গেৰেজৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বাছখনত । বাছখনৰ চালকে কয়,"আমি যাত্ৰীসকলক সুকলমে বাছখনৰ পৰা সুকলমে নমাই দিওঁ । চহৰৰ মাজমজিয়াত যাতে কোনো ডাঙৰকৈ একো নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছখন তাৎক্ষণিক ভাবে ASTC কাৰ্যালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । তাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"