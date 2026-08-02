ETV Bharat / Videos

চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ - FIRE BROKE OUT IN GREEN BUS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰীত এখন যাত্ৰীভৰ্তি চলন্ত গ্ৰীণ বাছত হঠাৎ অগ্নি সংযোগ হয় । বাছত অগ্নি সংযোগ হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী হৈ চামতা অভিমুখে গৈ থকা গ্ৰীণ বাছখনত শনিবাৰে হঠাৎ জুই জ্বলি উঠে । ততাতৈয়াকৈ চালক তথা বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰী সকলক নমাই বাছখন চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে  । যাৰ ফলত বাছখনত উঠি অহা বহু যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।  

বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ামতে চলন্ত অৱস্থাতেই নলবাৰী চহৰৰ হাজো পথৰ বীৰেন গেৰেজৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বাছখনত । বাছখনৰ চালকে কয়,"আমি যাত্ৰীসকলক সুকলমে বাছখনৰ পৰা সুকলমে নমাই দিওঁ । চহৰৰ মাজমজিয়াত যাতে কোনো ডাঙৰকৈ একো নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছখন তাৎক্ষণিক ভাবে ASTC কাৰ্যালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । তাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"

লগতে পঢ়ক: টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড - FIRE IN TIHU

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ - CHILD BODY RECOVERED

নলবাৰী: নলবাৰীত এখন যাত্ৰীভৰ্তি চলন্ত গ্ৰীণ বাছত হঠাৎ অগ্নি সংযোগ হয় । বাছত অগ্নি সংযোগ হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী হৈ চামতা অভিমুখে গৈ থকা গ্ৰীণ বাছখনত শনিবাৰে হঠাৎ জুই জ্বলি উঠে । ততাতৈয়াকৈ চালক তথা বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰী সকলক নমাই বাছখন চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে  । যাৰ ফলত বাছখনত উঠি অহা বহু যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।  

বাছখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ামতে চলন্ত অৱস্থাতেই নলবাৰী চহৰৰ হাজো পথৰ বীৰেন গেৰেজৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বাছখনত । বাছখনৰ চালকে কয়,"আমি যাত্ৰীসকলক সুকলমে বাছখনৰ পৰা সুকলমে নমাই দিওঁ । চহৰৰ মাজমজিয়াত যাতে কোনো ডাঙৰকৈ একো নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছখন তাৎক্ষণিক ভাবে ASTC কাৰ্যালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । তাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"

লগতে পঢ়ক: টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড - FIRE IN TIHU

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ - CHILD BODY RECOVERED

For All Latest Updates

TAGGED:

গ্ৰীণ বাছ
অগ্নিকাণ্ড
নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRE BROKE OUT IN GREEN BUS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Terrible fire at Tihu North East Mega Food Park in nalbari

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

August 2, 2026 at 9:08 AM IST
MORIGAON POLICE ARRESTED 12 CYBERCRIMINALS

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী, বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ

August 1, 2026 at 9:28 PM IST
Randeep Hooda Sivasagar visit

শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা; নিজহাতে পৰিবেশন কৰিলে খাদ্য

August 1, 2026 at 9:21 PM IST
Teok News

মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ

August 1, 2026 at 3:34 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.