ETV Bharat / Videos

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড - কম্পিউটাৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় সাত বজাত এক হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ।  

জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা ৰিলিফ শাখাত এই ঘটনাৰ সূত্রপাত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত শাখাটোৰ কিছু ফাইল ভষ্মীভূত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰি ততাতৈয়াকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে । পিচত ঘটনাস্থলীত তিনিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত হয় ৷ এটা কম্পিউটাৰত হোৱা বৈদ্যুতিক শ্ব’ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । 

ইফালে, অগ্নিনিৰ্বাপন কৰিবলৈ যোৱা বাহিনীটোৰ বিশ্বজিৎ নামৰ এজন জোৱান কিছু পৰিমানে আহত হোৱাত তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ 

লগতে পঢ়ক:নতুন দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, ১৫খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহনেৰে নিৰ্বাপন জুই

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যোৰহাটত ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ গুডাম ভস্মীভূত

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় সাত বজাত এক হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ।  

জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা ৰিলিফ শাখাত এই ঘটনাৰ সূত্রপাত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত শাখাটোৰ কিছু ফাইল ভষ্মীভূত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰি ততাতৈয়াকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে । পিচত ঘটনাস্থলীত তিনিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত হয় ৷ এটা কম্পিউটাৰত হোৱা বৈদ্যুতিক শ্ব’ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । 

ইফালে, অগ্নিনিৰ্বাপন কৰিবলৈ যোৱা বাহিনীটোৰ বিশ্বজিৎ নামৰ এজন জোৱান কিছু পৰিমানে আহত হোৱাত তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ 

লগতে পঢ়ক:নতুন দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, ১৫খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহনেৰে নিৰ্বাপন জুই

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যোৰহাটত ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ গুডাম ভস্মীভূত

For All Latest Updates

TAGGED:

লখিমপুৰ
অগ্নিকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
কম্পিউটাৰ
FIRE BROKE OUT AT LAKHIMPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Tense situation in Rangia over an accident, pistol seized

ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

July 5, 2026 at 4:53 PM IST
Minister Piyush Hazarika is campaigning for the Nagaon Lok Sabha constituency by-election

চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰোল : পীযুষ হাজৰীকা

July 5, 2026 at 3:30 PM IST
Woman drug dealer arrested with a large amount of drugs in Nagaon

নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী

July 5, 2026 at 3:13 PM IST
AASU felicitation program for meritorious students In Morigaon

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

July 4, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.