ETV Bharat / Videos

মহানগৰৰ শিলপুখুৰীৰ বাণিজ্য়িক ভৱনত অগ্নিকাণ্ড, সম্পত্তিৰ ক্ষয়ক্ষতি - FIRE INCIDENT IN GUWAHATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মহানগৰীত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ শিলপুখুৰী অঞ্চলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো ।  

লগে লগে স্থানীয় লোকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত কেইবাখনে অগ্নিনিৰ্বাপ কৰা বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । 

এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।  

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "দুপৰীয়া প্ৰায় ১২.৪৫ বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় । আমি ধোঁৱা ওলোৱা দেখি ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি আহো । ইয়াত এখন চাহৰ দোকান আছে । দোকানখনত জুই জলাই পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"  

লগতে পঢ়ক:ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

পুৱতি নিশা দিল্লীৰ অট্টালিকাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও তিনিজনে

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ শিলপুখুৰী অঞ্চলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো ।  

লগে লগে স্থানীয় লোকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত কেইবাখনে অগ্নিনিৰ্বাপ কৰা বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । 

এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।  

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "দুপৰীয়া প্ৰায় ১২.৪৫ বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় । আমি ধোঁৱা ওলোৱা দেখি ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি আহো । ইয়াত এখন চাহৰ দোকান আছে । দোকানখনত জুই জলাই পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"  

লগতে পঢ়ক:ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

পুৱতি নিশা দিল্লীৰ অট্টালিকাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও তিনিজনে

For All Latest Updates

TAGGED:

অগ্নিকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
গুৱাহাটীত অগ্নিকাণ্ড
FIRE INCIDENT IN GUWAHATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ALL TAI AHOM STUDENTS UNION

অ'এনজিচিৰ অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগেৰে শিৱসাগৰত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ

June 19, 2026 at 3:33 PM IST
Golaghat News

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ...

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
TMPK

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
Jonai News

শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন, গৰাখহনীয়াৰ বাবে নিদ্ৰাহীন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ

June 19, 2026 at 2:26 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.